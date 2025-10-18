Περιπέτεια για τουρίστριες από την Ιταλία στον Μπάλο – Εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Παρασκευής, 17 Οκτωβρίου, στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων, όταν δύο τουρίστριες από την Ιταλία, μητέρα και κόρη, αδυνατούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους σε δύσβατο σημείο της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν δεκαπέντε πυροσβέστες, με δύο οχήματα καθώς και ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν στη διάσωση των δύο γυναικών.

Οι τουρίστριες επιχειρούσαν να διασχίσουν μονοπάτι που συνδέει το Μπάλο με τα Φαλάσαρνα, όταν βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους. Παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο Χανίων για προληπτικούς λόγους.

«Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δύο περιπατήτριες, από μονοπάτι στον Κίσσαμο Χανίων Κρήτης και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 2 οχήματα», σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας: