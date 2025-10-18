Κρήτη: Έφοδος σε σπίτια 15χρονων μετά την… αγοραπωλησία όπλου σε προαύλιο σχολείου

Δύο ημέρες μετά την αποβολή μαθητών δια παντός από σχολείο στο Ηράκλειο, αστυνομικοί με εντολή εισαγγελέα πραγματοποίησαν έφοδο στα σπίτια των ανηλίκων.

Έφοδος για όπλα… 15χρονων

Ειδικότερα, δύο ημέρες μετά την αποβολή μαθητών, για αγοραπωλησία αεροβόλου όπλου στο προαύλιο σχολείου στην Κρήτη, με εντολή εισαγγελέα αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στα σπίτια των ανηλίκων.

Στο ένα σπίτι, μάλιστα, βρισκόταν ο 15χρονος που θα έδινε 30 ευρώ για να αποκτήσει το αεροβόλο από τον συνομήλικό του και ο αδερφός του.

«Φοβήθηκε με αυτό που έγινε και με αυτό που έγινε σήμερα, δηλαδή, με την αστυνομία. Έπρεπε να βγάλουν καταρχήν τα παιδιά έξω. Εφόσον είναι 15 χρονών έπρεπε με συνοδεία να βγει έξω και μετά να ψάξουν. Ενώ αυτοί μπήκαν έτσι: μπουμ, μπουμ, μπαμ, μπαμ», είπε ο πατέρας του.

Σε έξαρση η ανήλικη παραβατικότητα

Επιθέσεις, εκφοβισμοί και ξυλοδαρμοί εντός, αλλά και εκτός σχολείου. Τα περιστατικά νεανικής βίας, καθημερινά.

Περιστατικά ξυλοδαρμού, λεκτικής βίας και ανελέητο bullying μεταφέρουν οι μαθητές από τα σχολεία. Φαινόμενα που, όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά παίρνουν και τεράστιες διαστάσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Την ίδια ώρα, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου μέσα στα σχολεία, δεν εφαρμόζεται πάντα. «Και μέσα στην τάξη χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και στα διαλλείματα. Είναι απλά ποιος θα το κρύψει καλύτερα» σημειώνουν μαθητές.

Μόνο το πρώτο 8μηνο του 2025 έχουν γίνει 6.207 συλλήψεις ανηλίκων, ενώ μόλις την τελευταία εβδομάδα έχουν σημειωθεί περισσότερα από 10 περιστατικά ενδοσχολικής βίας.