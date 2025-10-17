Περού: Ερευνα για τον θάνατο διαδηλωτή από σφαίρες – «Χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικού με πολιτικά»
Η εισαγγελία στο Περού διενεργεί έρευνα για να διαπιστώσει τις περιστάσεις θανάτου διαδηλωτή από σφαίρες στη Λίμα, ενώ ΜΚΟ τονίζει ότι «χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικού με πολιτικά».
- «Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
- Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
- Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Εντοπίστηκε οβίδα του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου
- Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Η εισαγγελία της Λίμας στο Περού άρχισε να διενεργεί έρευνα για τον θάνατο διαδηλωτή από σφαίρες κατά τη διάρκεια επεισοδίων με την αστυνομία προχθές Τετάρτη το βράδυ, όταν τραυματίστηκαν συνολικά 113 άνθρωποι, 84 αστυνομικοί και 29 πολίτες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Πέμπτη (στη φωτογραφία του Reuters/Sebastian Castaneda, επάνω, πολίτες αποτίνουν φόρο τιμής στον νεκρό διαδηλωτή).
Διαδηλωτής έχασε τη ζωή του από πυρά που δέχτηκε στη διάρκεια επεισοδίων με την αστυνομία στη Λίμα
Χιλιάδες άνθρωποι, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της συλλογικότητας Gen Z, συμμετείχαν σε κινητοποίηση, αρχικά ειρηνική, προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια, εκφράζοντας την απόρριψη της περουβιανής πολιτικής τάξης στο σύνολό της και τη διαμαρτυρία τους για τη ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα των Ανδεων.
Η κρίση ασφαλείας στο Περού θεωρείται πως υπήρξε καταλύτης των διεργασιών που οδήγησαν στην καθαίρεση με διαδικασία-εξπρές από το Κογκρέσο της πρώην προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε.
Ο μέχρι την περασμένη εβδομάδα πρόεδρος του περουβιανού κοινοβουλίου Χοσέ Χερί, 38 ετών, τη διαδέχθηκε όπως προβλέπει το Σύνταγμα και θα κυβερνήσει ως τις εκλογές του Απριλίου του 2026.
Σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία ανέφερε πως επιδιώκει να «εξακριβώσει τις περιστάσεις» του θανάτου από σφαίρες του Εδουάρδο Ρουίς, 32 ετών.
«Από πυρά αστυνομικού»
Διέταξε «να συγκεντρωθούν οπτικοακουστικό υλικό και βαλλιστικά τεκμήρια στην περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν στο πλαίσιο σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Η μη κυβερνητική οργάνωση Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNDDHH) τόνισε πως ο Εδουάρδο Ρουίς «χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικού με πολιτικά».
Δεκαεπτά άνθρωποι συνελήφθησαν και «22 αστυνομικοί νοσηλεύονται σε νοσοκομεία», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματικού της αστυνομίας, του στρατηγού Μάξιμο Ραμίρες, στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.
Πηγή: ΑΠΕ
- Περού: Ερευνα για τον θάνατο διαδηλωτή από σφαίρες – «Χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικού με πολιτικά»
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Συμφωνία στην ΕΕ για πρόγραμμα στήριξης της πολεμικής βιομηχανίας
- Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενου – Αυτήν τη φορά υπάρχουν επιζώντες
- Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για τον επαναπατρισμό όλων των νεκρών ομήρων
- Κρήτη: Εντοπισμός 66 μεταναστών και μεταφορά τους στον χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Αν δεν καταφέρατε να βρείτε ραντεβού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις