Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο στην οικογένεια με τα 22 παιδιά – Ποιος ο λόγος
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 14:22

Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο στην οικογένεια με τα 22 παιδιά – Ποιος ο λόγος

Οι γονείς της μεγαλύτερης οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου δέχτηκαν ένα βαρύ πρόστιμο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Νόελ και η Σου Ράντφορντ είναι γνωστοί ως η μεγαλύτερη οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς έχουν 22 παιδιά και είναι παντρεμένοι και πάνω από 30 χρόνια.

Η οικογένεια έχει τη δική της τηλεοπτική εκπομπή ριάλιτι με τίτλο «22 Kids & Counting» και έχει γράψει στο παρελθόν ένα βιβλίο για το πώς είναι η οικογενειακή τους ζωή.

Το βιβλίο ονομαζόταν «The Radfords: Making Life Count». Στο βιβλίο, ο Νόελ αναφέρθηκε στη «διαμάχη» γύρω από τις ηλικίες τους όταν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Η Σου ήταν 13 ετών όταν απέκτησε το πρώτο της παιδί, ενώ ο Νόελ ήταν 17 ετών.

«Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτό και, κατά κάποιο τρόπο, ήταν πιθανώς χειρότερο για εμάς από ό,τι όταν συνέβη στην πραγματικότητα. Τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν εκφράσει τις απόψεις τους.» Αλλά ήμασταν και οι δύο παιδιά, δεν ήταν σαν να ήμουν 10 ή 15 χρόνια μεγαλύτερος από τη Σου», έγραψε ο Νόελ στο βιβλίο, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

«Ήμασταν νέοι και ήμασταν ανόητοι. Αλλά θέλαμε να συνεχίσουμε ως ζευγάρι», αστειεύεται.

To ταξίδι αξίας 52.000 λιρών που έφερε σε δύσκολη θέση την οικογένεια

Το ζευγάρι βρέθηκε πρόσφατα σε δύσκολη θέση λόγω οικογενειακών διακοπών, όπου πήγαν τα παιδιά τους και μερικά από τα εγγόνια τους, στη Disney World στη Φλόριντα.

Κρίθηκαν ένοχοι για μη διασφάλιση της τακτικής σχολικής φοίτησης τεσσάρων από τα παιδιά τους στις 24 Μαρτίου και την 1η Μαΐου 2025, την περίοδο που η οικογένεια βρισκόταν στο ταξίδι.

Σε κάθε έναν επιβλήθηκε πρόστιμο 88 δολαρίων ανά παιδί, καθώς και 160 δολάρια για δικαστικά έξοδα, τα οποία πρόσθεσαν 1.024 δολάρια στο κόστος του ταξιδιού τους στη Φλόριντα.

Πόσο χρήματα χρειάζονται την εβδομάδα;

Ίσως αναρωτιέστε πώς η οικογένεια Ράντφορντ καταφέρνει να πληρώσει για 22 παιδιά.

Το να έχεις τόσο μεγάλη οικογένεια ανεβάζει το εβδομαδιαίο κόστος των ψώνιων για το παντοπωλείο στην ουρά των 450 λιρών και αυτά τα χρήματα πρέπει να προέλθουν από κάπου.

Η οικογενειακή επιχείρηση, στην οποία ο μπαμπάς Νόελ εργάζεται για 25 χρόνια, είναι η κύρια πηγή εισοδήματός τους και είναι ένα αρτοποιείο που φτιάχνει πίτες με την επωνυμία The Radford Pie Company.

Ενώ η Σου λέει ότι η δουλειά της στο οικογενειακό σπίτι «δεν τελειώνει ποτέ», εργαζόταν επίσης για να λαμβάνει παραγγελίες για την επιχείρηση και καθώς πολλά από τα παιδιά της οικογένειας είναι πλέον ενήλικες, μερικά από αυτά έχουν ενταχθεί και αυτά στην επιχείρηση.

Η κόρη Κλόε και ο γιος Ντάνιελ ειδικότερα ανέλαβαν ρόλους στο αρτοποιείο και ο Νόελ ανακοίνωσε ότι θα συνταξιοδοτούνταν το 2023, ώστε να μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, μια εργασία που θα απαιτούσε όλο τον χρόνο που μπορούσε να συγκεντρώσει.

Ωστόσο, βρήκε τη συνταξιοδότηση δύσκολη υπόθεση και έκτοτε επιστρέφει κατά καιρούς.

Πέρα από την οικογενειακή επιχείρηση, οι Ράντφορντ λαμβάνουν και κάποιο επίδομα τέκνων, αλλά έχουν επιμείνει ότι «σίγουρα δεν είναι κρυφοί εκατομμυριούχοι» και λένε ότι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο αρτοποιείο για να φέρνουν τα χρήματα.

Πώς κερδίζουν τα προς το ζην

Η Σου είπε στην Mirror ότι «οι άνθρωποι βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα» ότι πρέπει να λαμβάνουν πολλά επιδόματα, αλλά επέμεινε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Το να έχεις πολλά παιδιά μπορεί να αποτελέσει μια αξιοπρεπή αύξηση εσόδων μόλις αρχίσεις να επωφελείσαι από οικονομίες κλίμακας, καθώς το σπίτι στο Ράντφορντ χρεώνει τα μεγαλύτερα παιδιά ένα μικρό ενοίκιο, καθώς βγάζουν χρήματα.

Εκτός από αυτό, υπήρξαν και κάποιες τηλεοπτικές αμοιβές από τις διάφορες εκπομπές που ακολούθησαν την οικογένειά τους.

Ξεκινώντας με το 15 Kids and Counting , τα τηλεοπτικά συνεργεία επέστρεφαν συνεχώς  για να δουν την οικογένεια που μεγάλωνε, πράγμα που σήμαινε ότι ο τίτλος έπρεπε να αλλάζει συνεχώς μέχρι να φτάσουν τα 22 Kids and Counting και να αποφασίσουν ότι η οικογένεια ήταν πλέον αρκετά μεγάλη.

Υπολογίζει ότι οι Ράντφορντ κερδίζουν 5.000 λίρες ανά επεισόδιο.

Αποκάλυψαν επίσης ότι βγάζουν χρήματα από συνεργασίες με επωνυμίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι, λοιπόν, βγάζουν τα χρήματά τους και έχουν την οικονομική δυνατότητα να φροντίζουν τόσα πολλά παιδιά.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βύθιση» λόγω τραπεζικών κλυδωνισμών

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βύθιση» λόγω τραπεζικών κλυδωνισμών

inWellness
inTown
Βρετανία: Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
Θαύμαζαν τον Χίτλερ 17.10.25

Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση στη Βρετανία - Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις νεοναζί αναφερόντουσαν, ανάμεσα σε άλλα, στην εκτέλεση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και στον βασανισμό ιμάμηδων

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία – Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Ανακάτεμα της τράπουλας 17.10.25

Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία - Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μαδαγασκάρη: Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος
Διεθνής καταδίκη 17.10.25

Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος στη Μαδαγασκάρη

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δήλωσε πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία στη Μαδαγασκάρη και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική
Κόσμος 17.10.25

Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ - Ο Μαδούρο απαντά με στρατιωτικά γυμνάσια στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων, που συνεχίζουν να πλήττουν σκάφη στην Καραϊβική

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
Ανακοίνωση Κατζ 17.10.25

Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα - Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή στις IDF - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κάνει έκκληση να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια
Στην Ταϊβάν 17.10.25

Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας

Η 34χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Σεπτεμβρίου ώσπου άφησε την τελευταία της πνοή - Σε «λάθος υπαλλήλου» απέδωσε η EVA Air το σοκαριστικό μήνυμα

Σύνταξη
Ουκρανία – Ρωσία: Το συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν – Επίσκεψη Ζελένσκι σε επιχείρηση όπλων στις ΗΠΑ
Κινητικότητα 17.10.25

Συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν - Επίσκεψη Ζελένσκι στην επιχείρηση που κατασκευάζει Τόμαχοκ στις ΗΠΑ

Η Ουκρανία ξανά στο προσκήνιο μετά την επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν και ενόψει της σημερινής συνάντησής του με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Τετ α τετ στον Λευκό Οίκο 17.10.25

Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται - Ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι και ένας νέος κύκλος παζαριού ξεκινά για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή Μαδούρο
«Ψέματα και σαπίλα» 17.10.25

Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: «Βρομιά» τα περί συνωμοσίας μου κατά του Μαδούρο

«Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας στην είδηση ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή του Μαδούρο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευλογιά των προβάτων: Σύλληψη ενός 60χρονου στο τελωνείο των Κήπων που προσπάθησε να περάσει εμβόλια
Ελλάδα 17.10.25

Συνελήφθη 60χρονος που προσπάθησε να περάσει από τα σύνορα στον Έβρο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους ενάντια στην ευλογιά των προβάτων - Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την επιδημία αλλά και για τα παράνομα εμβόλια

Σύνταξη
Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε
Δεσμός τραύματος 17.10.25

Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας ακολουθούν ένα τακτικό «εγχειρίδιο» χειραγώγησης, σχεδιασμένο για να δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «δεσμό τραύματος»

Σύνταξη
Βρετανία: Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
Θαύμαζαν τον Χίτλερ 17.10.25

Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση στη Βρετανία - Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις νεοναζί αναφερόντουσαν, ανάμεσα σε άλλα, στην εκτέλεση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και στον βασανισμό ιμάμηδων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ
Super League 17.10.25

Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ

Είναι η δεύτερη φορά που ο Χρήστος Κόντης εργάζεται στον Παναθηναϊκό και μαθαίνει από τον Τύπο ότι ένας διάσημος ξένος προπονητής έρχεται για να πάρει το πόστο του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία – Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Ανακάτεμα της τράπουλας 17.10.25

Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία - Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Gen Z: H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε – Οι λόγοι
Θέσεις χαμηλής ποιότητας 17.10.25

Πραγματική η δυστυχία της Gen Z - H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε

Μελέτες δείχνουν ότι η Gen Z συνδέει άμεσα την ποιότητα της εργασίας με τη συνολική ευτυχία, την υγεία και την ικανοποίηση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μαδαγασκάρη: Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος
Διεθνής καταδίκη 17.10.25

Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος στη Μαδαγασκάρη

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δήλωσε πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία στη Μαδαγασκάρη και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)

Στο πιο παραδοσιακό ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Κυριακή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να «ψάχνει» μια ιστορική κορυφή και τον Άρνε Σλοτ να θέλει να.. αποφύγει την αρνητική πλευρά της Ιστορίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική
Κόσμος 17.10.25

Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ - Ο Μαδούρο απαντά με στρατιωτικά γυμνάσια στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων, που συνεχίζουν να πλήττουν σκάφη στην Καραϊβική

Σύνταξη
Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;
Αυτή ξέρει 17.10.25

Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ - Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;

«Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά» λέει η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
Ανακοίνωση Κατζ 17.10.25

Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα - Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή στις IDF - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κάνει έκκληση να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια
Στην Ταϊβάν 17.10.25

Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας

Η 34χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Σεπτεμβρίου ώσπου άφησε την τελευταία της πνοή - Σε «λάθος υπαλλήλου» απέδωσε η EVA Air το σοκαριστικό μήνυμα

Σύνταξη
