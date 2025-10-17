Basket League: Ορίστηκαν οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/ΕΟΚ οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, που θα διεξαχθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο (18-19/10).

Στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Κυριακή (19/10, 13:00) τον Πανιώνιο, θα είναι οι Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Ζιώγας και κομισάριος θα είναι ο Μωϋσιάδης.

Στη Ρόδο, όπου ο Κολοσσός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την αγωνιστική (19/10, 16:00), θα βρίσκονται οι Σκανδαλάκης-Θεονάς-Σπυρόπουλος, ενώ κομισάριος θα είναι ο Βιτζηλαίος.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/10

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Μύκονος Betsson Παπαπέτρου-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)

Sunel Arena 16.00 ΑΕΚ-Καρδίτσα Ιαπωνική Καρπάνος-Τηγάνης-Λόρτος (Κουλούρης)

Promitheas Park 19.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Σπυρόπουλος)

Αγ. Θωμά 19.00 Μαρούσι-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Χριστινάκης (Κυρτάτας)

Κυριακή 19/10

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Μωϋσιάδης)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός H Hotels Collection.-Παναθηναϊκός AKTOR Σκανδαλάκης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)