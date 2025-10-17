Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι μετά από μια σπουδαία ανατροπή στο φινάλε και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο από την παρακάμερα, με όσα συνέβησαν στο ματς εντός και εκτός παρκέ.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε μια σημαντική ανατροπή στο Βελιγράδι, επικρατώντας της Μακάμπι με 95-94, επιστρέφοντας από το -12 στα τελευταία λεπτά του αγώνα για την 5η αγωνιστική της Euroleague.
H ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε την επίσημη παρακάμερα της αναμέτρησης, αποκαλύπτοντας ωραίες στιγμές από το παρκέ και τα αποδυτήρια.
Στα πλάνα ξεχωρίζουν οι προσωπικές στιγμές των παικτών πριν το τζάμπολ, ο Λαρεντζάκης αγκαλιάζει ζεστά τον Λι, ενώ ο Γουόρντ κοιτάει με απορία. Δεν λείπουν επίσης οι έντονες αντιδράσεις του πάγκου κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και η στιγμή μετά το τέλος, όταν ο Σάσα Βεζένκοφ δέχεται μια ζωγραφιά από έναν μικρό φίλο της ομάδας.
Δείτε τα πλάνα από την παρακάμερα του Ολυμπιακού
