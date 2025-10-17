magazin
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Συλλογές Τατοΐου: 70.000 αντικείμενα μαρτυρούν τον διττό ρόλο της ελληνικής βασιλείας 
17 Οκτωβρίου 2025

Συλλογές Τατοΐου: 70.000 αντικείμενα μαρτυρούν τον διττό ρόλο της ελληνικής βασιλείας 

Έπιπλα, πορσελάνες, παράσημα, στρατιωτικές στολές και βασιλικές άμαξες. Οι Συλλογές Τατοϊου φέρνουν μια άγνωστη Ελλάδα στο διαδικτυακό φως

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με τις Συλλογές Τατοΐου, ένας ανεκτίμητος θησαυρός άνω των 70.000 αντικειμένων, που παρέμεναν κρυμμένα και ατεκμηρίωτα, έρχεται στο φως, αποτέλεσμα της εντατικής εργασίας συντήρησης και αποκατάστασης στο Κτήμα Τατοΐου τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ολοκλήρωσε την καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση αυτών των ευρημάτων, παραδίδοντας στο κοινό τη νέα διαδικτυακή πύλη Συλλογές Τατοΐου: Ξεκλειδώνοντας τον υλικό πολιτισμό και την ιστορία ενός αιώνα.

Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα αποτελεί ένα μοναδικό χρονογράφημα, το οποίο φωτίζει με λεπτομέρεια την ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, καλύπτοντας την περίοδο από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα στη μεγαλύτερη συλλογή του είδους της στην Ελλάδα, αφιερωμένη στις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, αλλά και στην ίδια την ελληνική ιστορία.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα, σε μια εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη, το πρωτοποριακό έργο με τίτλο Συλλογές Τατοΐου: Ξεκλειδώνοντας τον υλικό πολιτισμό και την ιστορία ενός αιώνα.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση της κύριας φάσης ενός εργώδους εγχειρήματος για την τεκμηρίωση, καταγραφή και ψηφιοποίηση των κινητών μνημείων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, τα οποία παρέμεναν στοιβαγμένα σε εξαιρετικά κακές συνθήκες επί δεκαετίες.

Η διαδικτυακή Πύλη (https://tatoicollections.culture.gov.gr/), που δημιούργησε η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, αποδίδει στο κοινό τη μεγαλύτερη συλλογή του είδους της στη χώρα, αφιερωμένη στις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, την ιστορία και τον υλικό πολιτισμό της νεότερης Ελλάδας.

70.038 αντικείμενα, 1.908 διαφορετικά είδη αντικειμένων, 3.418 δημιουργοί, 102 χρόνια Ιστορίας

YouTube thumbnail

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε στον χαιρετισμό της ότι το Τατόι, παρά την ιστορική και περιβαλλοντική του αξία, παρέμενε παραμελημένο επί δεκαετίες «εξαιτίας ιδεοληψιών και εσφαλμένης νοοτροπίας» στην προσέγγιση της νεότερης ιστορίας μας.

Η διαχειριστική ευθύνη του κτήματος πέρασε στην Ελληνική Πολιτεία μετά το δημοψήφισμα του 1974 και, κυρίως, μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης το 2003.

Η ουσιαστική αναγέννηση ξεκίνησε το 2019, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριέλαβε την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του Τατοΐου στα εμβληματικά προγραμματιζόμενα έργα της Κυβέρνησής του.

Έκτοτε, υλοποιείται ένα εκτεταμένο και σύνθετο πρόγραμμα έργων, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και ιδιωτικές δωρεές. Ο στόχος είναι η μετατροπή του Τατοΐου σε ανοιχτό και προσβάσιμο περιαστικό χώρο πρασίνου πολλαπλών δραστηριοτήτων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης της κύριας φάσης το 2026.

Ελαιογραφία θέματος από την Ελληνική Επανάσταση του Έλληνα ζωγράφου Διονυσίου Βέγια. Απεικονίζονται οι γυναίκες του Ζαλόγγου πριν από την ομαδική αυτοκτονία τους κατά την κατάληψη του Σουλίου από τον στρατό του Αλή Πασά τον Δεκέμβριο του 1803. Το έργο περιβάλλεται από ξύλινη κορνίζα χρυσού χρώματος με ανάγλυφη διακόσμηση από δύο ζώνες με φυτικό διάκοσμο και φύλλα άκανθας με μορφή ανθεμίου στις γωνίες. Χρονολογείται το 1863.

Πάνω από 70.000 τεκμήρια

Η τεκμηρίωση και η ψηφιοποίηση των Συλλογών Τατοΐου δεν είναι απλώς μια πράξη διάσωσης, αλλά «μια πράξη γνώσης και ευθύνης απέναντι στην ιστορία» σημείωσε η Υπουργός. Κάθε αντικείμενο αποκτά τη «δική του φωνή και θέση σε ένα ευρύτερο αφήγημα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν».

Η συνολική και συστηματική καταγραφή προχώρησε μέσω δύο συγχρηματοδοτούμενων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2,87 εκατομμυρίων Ευρώ, με στόχο να έχουν ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί περισσότερα από 90.000 αντικείμενα έως το τέλος του έτους.

Χάλκινο κράνος κορινθιακού τύπου που φέρει αρκετές διαβρώσεις και ίχνη οξείδωσης, 575 — 526 π.Χ.

Σήμερα, στην Πύλη παρουσιάζονται περισσότερα από 70.000 τεκμηριωμένα αντικείμενα, προσφέροντας μια σπάνια, πολυεπίπεδη εικόνα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα.

Οι συλλογές εκτείνονται από την ελληνική αρχαιότητα έως τα καθημερινά αντικείμενα της δεκαετίας του ’60 και από την Ευρώπη έως την Άπω Ανατολή. Περιλαμβάνουν τα πάντα: έπιπλα, έργα τέχνης, πορσελάνες, κοσμήματα, ενδύματα, στρατιωτικό εξοπλισμό, παράσημα και προσωπικά τεκμήρια.

Η ψηφιοποίηση των συλλογών σηματοδοτεί, παράλληλα, την ενσωμάτωσή τους στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, τον «ακρογωνιαίο λίθο» για την εφαρμογή όλων των δημοσίων πολιτικών προστασίας και αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος.

Τετραευαγγέλιο. Χρονολογείται το 1840

Πρόκειται για ένα πλήρως ψηφιακό Αρχείο, η συγκρότηση του οποίου προβλεπόταν από τον Αρχαιολογικό Νόμο ήδη από το 2002.

Η ύπαρξη αυτού του εργαλείου καθιστά δυνατή τη συνεχή αναπροσαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης και επιτρέπει στην πολιτιστική κληρονομιά να καταστεί πολλαπλασιαστής της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής αναπτυξιακής δυναμικής.

Το Τατόι, πέραν της ανακτορικής έπαυλης, θα φιλοξενήσει τις συλλογές σε νέους μουσειακούς χώρους σε άλλα κτίσματα, καλύπτοντας ποικίλες επιμέρους θεματικές.

Η διάσωση, μελέτη και ανάδειξη αυτού του πολύτιμου ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου συνδέεται άρρηκτα με μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ελληνικής ιστορίας: τους αγώνες της εθνικής ολοκλήρωσης, τη Μεγάλη Ιδέα, τον Εθνικό Διχασμό, τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη θεμελίωση του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους.

Η έντυπη έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού «Ξεκλειδώνοντας το Τατόι» και το άγνωστο αρχείο εγγράφων και φωτογραφιών που ταξινομείται, θα προσφερθούν επίσης στους μελετητές, ολοκληρώνοντας το παζλ ενός αιώνα.

Μηχανικό επιτραπέζιο ρολόι από επιχρυσωμένο μπρούντζο και μάρμαρο του Γάλλου ωρολογοποιού J.B.Baillon

Ιστορική χρονοκάψουλα

Οι Συλλογές Τατοΐου, το μοναδικό σύνολο αντικειμένων που καταγράφηκαν και τεκμηριώθηκαν σχολαστικά, λειτουργούν ως χρονοκάψουλα, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή τέχνη και το design του 19ου και του 20ού αιώνα, αλλά με χρονική και γεωγραφική έκταση που απλώνεται από την ευρωπαϊκή ήπειρο έως την Άπω Ανατολή, και από την ελληνική αρχαιότητα έως τα καθημερινά αντικείμενα της δεκαετίας του ’60.

Ο πλούτος των εκθεμάτων καλύπτει όλο το φάσμα της καθημερινής ζωής και της ανακτορικής τελετουργίας: από έπιπλα, είδη μεταλλοτεχνίας, γυάλινα και κρυστάλλινα σκεύη, πορσελάνες και κεραμικά, μέχρι κοσμήματα και ενδύματα.

Έργα ζωγραφικής και γλυπτικής αποτελούν δείγματα όχι μόνο της καλλιτεχνικής παραγωγής περασμένων δεκαετιών, αλλά και του προσωπικού γούστου των μελών της τέως βασιλικής οικογένειας.

Η Βασίλισσα Όλγα των Ελλήνων (1851–1926) σε επίσκεψη της σε νοσοκομείο το 1897. Η Όλα διακρίθηκε για τη θρησκευτικότητα της. Κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, επισκεπτόμενη τα μέτωπα και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, διαπίστωσε ότι οι τραυματίες και οι ασθενείς δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τη γλώσσα των Ευαγγελίων. (εικόνα 06) Αυτό οδήγησε την Όλγα να χρηματοδοτήσει τη μετάφραση των Ιερών Κειμένων στη δημοτική γλώσσα.

Παράλληλα, εικόνες και λατρευτικά κειμήλια μαρτυρούν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, ενώ βιβλία και αντικείμενα που σχετίζονται με τις υπαίθριες δραστηριότητες και την άθληση φανερώνουν τις αντιλήψεις, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα των κατόχων τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των συλλογών αποτελούν τα παράσημα και τα ποικίλα αναμνηστικά. Αυτά, μαζί με τα όπλα, τις στρατιωτικές στολές και τον εν γένει στρατιωτικό εξοπλισμό, επιβεβαιώνουν τις διαφορετικές λειτουργίες της Βασιλείας σε πολιτειακό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, συνδεόμενα πολλές φορές με κρίσιμες ώρες της ελληνικής ιστορίας.

Ειδικές και εξόχως χαρακτηριστικές κατηγορίες συνιστούν η πλούσια οινοθήκη, οι βασιλικές άμαξες και τα οχήματα.

Τέλος, ο εξοπλισμός του αγροκτήματος προσφέρει στον επισκέπτη μια σαφή εικόνα του διττού χαρακτήρα του Τατοΐου, το οποίο υπήρξε ταυτόχρονα βασιλική έπαυλη, αλλά και μια παραγωγική αγροτοκτηνοτροφική μονάδα.

Εκεί κατοικούσαν και εργάζονταν πολλοί άνθρωποι, κυρίως ντόπιοι, αλλά και κάποιοι ξένοι, συμπληρώνοντας το παζλ της καθημερινής ζωής. Όλα αυτά τα αντικείμενα συμπληρώνονται και ερμηνεύονται μέσω των σωζόμενων τεκμηρίων –εγγράφων και φωτογραφιών– στο Αρχείο Τατοΐου, ξεκλειδώνοντας έτσι τη μελέτη άγνωστων πτυχών ενός και πλέον αιώνα ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ

Κεντρική φωτογραφία: προσωπογραφία της Όλγας της Ελλάδας, 1881

Stream magazin
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
Σοφία 06.10.25

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον

Από τη χαρούμενη Γκλόρια Σουάσον μέχρι τους royal του Γουίνδσορ, που φαίνονται φοβισμένοι, ο Ρίτσαρντ Άβεντον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του φωτογραφίζοντας τον χρόνο που περνάει από τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρενέ Μαγκρίτ: «Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»
Οι αντιφάσεις 06.10.25

«Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Βέλγου ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ, ο οποίος πρόκειται να δημοπρατηθεί αυτόν τον μήνα, άνηκε για σχεδόν έναν αιώνα στην οικογένεια της Γαλλίδας αντιστασιακής Σουζάν Σπάακ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»
Platforms Project 02.10.25

ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»

Η Μαρία Σταμάτη και ο Κώστας Βίττης, το δίδυμο πίσω από την εικαστική πλατφόρμα ArtCode, λίγο πριν επιστρέψουν στην έκθεση Platforms Project, μας μιλούν για την έμπνευση, το μέλλον και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Ανατροπή; 30.09.25

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής

Η Παρί γλίτωσε μια οδυνηρή ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-3 απέναντι στο εξαιρετικό Στρασβούργο, τελικά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, αποσπώντας 3-3.

Σύνταξη
Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων
Ελλάδα 17.10.25

Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων

Ο 44χρονος είχε πει στην έγκυο σύζυγό του ότι πάει κανονικά στη δουλειά ωστόσο πήγε στην καφετέρια που είναι στον 24ο όροφο στον Πύργο Απόλλων και έπεσε στο κενό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»
Ελλάδα 17.10.25

Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και η σύζυγός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί του - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

