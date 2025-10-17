Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Melina, η Ελληνογαλλίδα καλλιτέχνιδα που ξεχωρίζει με τη μοναδική μίξη παραδοσιακού ελληνικού και ανατολίτικου ήχου με σύγχρονα beats, είναι ανάμεσα στις 15 υποψήφιες για τα πολυαναμενόμενα Music Moves Europe Awards 2026.

Τα βραβεία MME αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη και την προώθηση του ευρωπαϊκού μουσικού τομέα. Ενδυναμώνοντας τόσο τους ανερχόμενους καλλιτέχνες όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου, τα MME Awards προωθούν μια ενωμένη, ποικιλόμορφη και ζωντανή ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του ESNS Showcase Festival & Conference στο Groningen της Ολλανδίας και στοχεύουν στην επιτάχυνση της διεθνούς σταδιοδρομίας των πιο υποσχόμενων μουσικών ταλέντων της Ευρώπης.

Εκπροσωπώντας τα πιο συναρπαστικά και καινοτόμα ταλέντα από όλη την Ευρώπη, αυτοί οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες είναι έτοιμοι να αφήσουν το στίγμα τους στη διεθνή σκηνή, παρουσιάζοντας φρέσκους ήχους και τολμηρή δημιουργικότητα.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν επίσημα στο SoAlive Music Conference & Festival στη Σόφια την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Οι 15 υποψήφιοι των Music Moves Europe Awards 2026 είναι: Anna Lille (NO), Camille Yembe (BE), Carpetman (UA), Della (CY), DITTER (FR), Fine (DK), florence road (IE), Glazyhaze (IT), Lia Kali (ES), Lunikk (BG), Melina (GR), Might Delete Later (LV), Ray Lozano (DE), Sarah Julia (NL), Sofie Royer (AT).

«Ο ήχος της Ευρώπης είναι τολμηρός, ποικιλόμορφος και γεμάτος δημιουργικότητα και τα Music Moves Europe Awards γιορτάζουν ακριβώς αυτό. Αυτοί οι 15 υποψήφιοι αντιπροσωπεύουν τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που διαμορφώνουν το μέλλον της μουσικής της ηπείρου μας» δήλωσε ο Glenn Micallef, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη δικαιοσύνη, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό μεταξύ των γενεών. «Είμαι υπερήφανος που το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πρωτοβουλίες όπως αυτή, δίνοντας στους ταλαντούχους καλλιτέχνες την προβολή και την αναγνώριση που τους αξίζει. Είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό το γεγονός ότι η Σόφια και το SoAlive Music Conference φιλοξενούν τη φετινή ανακοίνωση, ενώνοντας τα ταλέντα της Ευρώπης με την παγκόσμια μουσική κοινότητα».

Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», τα βραβεία Music Moves Europe (MME Awards) είναι το διάσημο βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τιμά τους ανερχόμενους καλλιτέχνες της ηπείρου, αυτούς που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο. Σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν διεθνείς καριέρες, τα βραβεία MME έχουν αναδείξει μερικά από τα μεγαλύτερα πρωτοποριακά ονόματα της Ευρώπης τα τελευταία 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Judeline, Zaho de Sagazan, Stromae, Alyona Alyona, ROSALÍA, Meduza, Dua Lipa, Sans Soucis, Hozier και Christine and the Queens. Κάθε νικητής αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία, τη δημιουργικότητα και την τολμηρή καινοτομία που οδηγούν την πάλλουσα μουσική σκηνή της Ευρώπης.

Βραβείο Κοινού

Οι λάτρεις της μουσικής σε όλη την Ευρώπη έχουν πλέον τη δύναμη να αποφασίσουν τον νικητή του Βραβείου Κοινού MME 2026. Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή στον επίσημο ιστότοπο των MME Awards στο mmeawards.eu/vote, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να υποστηρίξει τους αγαπημένους του ανερχόμενους καλλιτέχνες και να συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής μουσικής.

Πακέτο Επάθλου

Οι νικητές θα επιλεγούν από διεθνή κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους Jess Iszatt, (παρουσιαστής του BBC Radio 1 και BBC Introducing), Filip Košťálek (μουσικός προγραμματιστής στο Colours of Ostrava), Kenza Naaïmi El Fezzazi (Γαλλομαροκινός μουσικός δημοσιογράφος για το Red Bulletin και το FIP), Annika Walsh (επικεφαλής Διεθνούς Μουσικής Στρατηγικής στο Spotify) και Judeline (νικήτρια του Public Choice MME Award 2025).

Όλοι οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των βραβείων MME την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026, στο ESNS στο Groningen της Ολλανδίας. Συνολικά, θα απονεμηθούν επτά βραβεία: πέντε βραβεία MME, ένα Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και ένα Βραβείο Κοινού. Κάθε νικητής θα λάβει 10.000 ευρώ, ενώ στον αποδέκτη του Μεγάλου Βραβείου της Κριτικής Επιτροπής θα απονεμηθεί επίσης ένα επιπλέον κουπόνι «πράσινης» περιοδείας 5.000 ευρώ. Ο νικητής του MME Public Choice Award 2026 θα λάβει 5.000 ευρώ.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή του ESNS

Όλοι 15 υποψήφιοι θα εμφανιστούν στο ESNS, το κορυφαίο φεστιβάλ και συνέδριο μουσικής παρουσίασης της Ευρώπης, στο Groningen της Ολλανδίας. Θα λάβουν επίσης μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα MME, το οποίο παρέχει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές από όλη τη μουσική βιομηχανία. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το ESNS και το Reeperbahn Festival σε συνεργασία με τους εταίρους των MME Awards: Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP-CIEM, International Music Managers Forum (IMMF) και European Music Exporters Exchange (EMEE).