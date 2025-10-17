science
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Η κινεζική Pony.ai φέρνει ρομποτικά ταξί στην Ευρώπη
Τεχνολογία 17 Οκτωβρίου 2025 | 15:22

Η κινεζική Pony.ai φέρνει ρομποτικά ταξί στην Ευρώπη

Η εταιρεία ρομποτικών ταξί Pony.ai θα συνεργαστεί με την Stellantis για την επέκταση στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Spotlight

Η κινεζική εταιρεία ρομποτικών ταξί Pony.ai ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Stellantis για τη δοκιμή αυτόνομων ταξί στην Ευρώπη.

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν δοκιμές τους επόμενους μήνες στο Λουξεμβούργο, όπου βρίσκεται η έδρα του ευρωπαϊκού τμήματος της Pony.ai. Από το επόμενο έτος, οι εταιρείες σχεδιάζουν «μια σταδιακή εφαρμογή σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις».

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν η Pony.ai θα παρέχει το λογισμικό αυτόνομης οδήγησης, ενώ η Stellantis — η οποία κατέχει μάρκες όπως οι Chrysler, Citroën και Jeep — θα παρέχει τα ηλεκτρικά οχήματα, ξεκινώντας με το Peugeot e-Traveller.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η Uber προανήγγειλε δοκιμές ρομποτικών ταξί στη Γερμανία από το 2026.

Η ανάπτυξη ρομποτικών ταξί για τη μαζική αγορά συνήθως ξεκινά με τοπικές δοκιμές σε δημόσιους δρόμους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ιστορικό ασφάλειας για την απόκτηση κανονιστικής έγκρισης.

«Η Pony.ai ξεχωρίζει για την τεχνική της εξειδίκευση και τη συνεργατική της προσέγγιση», ανέφερε ο Ned Curic, επικεφαλής μηχανικής και τεχνολογίας της Stellantis. Σημείωσε επίσης ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει κατασκευάσει συστήματα αυτοκινήτων για ενσωμάτωση αυτόνομης οδήγησης και «συνεργάζεται με τους καλύτερους παίκτες του κλάδου».

Οι μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και της Κίνας ήταν από τις πρώτες στον κόσμο που επέτρεψαν στις τοπικές εταιρείες να λειτουργούν ρομποτικά ταξί απευθυνόμενα στο κοινό.

Οι εταιρείες, τον τελευταίο χρόνο, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για επέκταση στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αμερικανική εταιρεία ρομποτικών ταξί Waymo ανακοίνωσε σχέδια για την έναρξη δοκιμών στο Λονδίνο πριν από την έναρξη της υπηρεσίας αυτόνομων ταξί εκεί τον επόμενο χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Waymo ανήκει στην Alphabet, μητρική εταιρεία της Google.

Η Pony.ai και η κινεζική αντίπαλός της WeRide είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, οι δύο εταιρείες έλαβαν αυτήν την εβδομάδα την έγκριση των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών για τα σχέδιά τους να προσφέρουν μετοχές σε διπλή εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Πηγή: ΟΤ.gr

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Business
Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

inWellness
inTown
