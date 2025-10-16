Οι ΗΠΑ κινούνται για να συστήσουν την διεθνή δύναμη στη Γάζα

Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την αποστολή διεθνούς δύναμης στη Γάζα με σκοπό τη σταθεροποίηση της ασφάλειας στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσαν την Τετάρτη δύο ανώτεροι Αμερικανοί σύμβουλοι.

Μία από τις βασικές απαιτήσεις του 20-σημείου σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ήταν η δημιουργία μιας δύναμης σταθεροποίησης με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει να παράσχουν έως και 200 στρατιώτες για την υποστήριξη της δύναμης, χωρίς να αναπτυχθούν στην ίδια τη Γάζα.

Οι δύο ανώτεροι σύμβουλοι, σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, δήλωσαν ότι οι εντάσεις παραμένουν υψηλές μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των μαχητών της Χαμάς στην περιοχή. «Αυτή τη στιγμή, αυτό που επιδιώκουμε να επιτύχουμε είναι απλώς μια βασική σταθεροποίηση της κατάστασης. Η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης αρχίζει να συγκροτείται», δήλωσε ένας σύμβουλος.

Μεταξύ των χωρών με τις οποίες οι ΗΠΑ συζητούν για τη συμβολή τους στη δύναμη είναι η Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Αζερμπαϊτζάν, ανέφερε ο σύμβουλος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν όσους εταίρους τους προθυμοποιήθηκαν

Οι σύμβουλοι ανέφεραν ότι στην περιοχή βρίσκονται έως και δύο δωδεκάδες Αμερικανοί στρατιώτες για να βοηθήσουν στη δημιουργία της επιχείρησης, με ρόλο «συντονισμού και εποπτείας». «Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαφορετικοί τοπικοί εταίροι που θέλουν να βοηθήσουν και να συμμετάσχουν», είπε ο σύμβουλος.

Αφού η Χαμάς σκότωσε επτά άνδρες στην πόλη της Γάζας που κατηγόρησε για συνεργασία με το Ισραήλ, οι σύμβουλοι είπαν ότι έγιναν συζητήσεις για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών για τους πολίτες, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά.

Ο δεύτερος σύμβουλος είπε ότι κανένας κάτοικος της Γάζας δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον κατεστραμμένο θύλακα. Οι αξιωματούχοι εξετάζουν την ανασυγκρότηση σε περιοχές που είναι ελεύθερες από μαχητές της Χαμάς.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ θέλουν να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση της πόλης Ράφα, η οποία δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, και να την μετατρέψουν σε μια πρότυπη περιοχή που θα δείχνει πώς μπορεί να είναι η Λωρίδα της Γάζας χωρίς τον έλεγχο της Χαμάς.

Θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ανασυρθούν οι νεκροί κάτω από τα ερείπια

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να δει την ανασυγκρότηση του θύλακα και έχει λάβει δεσμεύσεις για επενδύσεις από διάφορους διεθνείς εταίρους, αλλά ότι αυτή η προσπάθεια θα χρειαστεί χρόνο.

Οι σύμβουλοι δήλωσαν επίσης ότι απαιτείται υπομονή για την ανάκτηση των νεκρών Ισραηλινών ομήρων, λέγοντας ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο, επειδή τα λείψανά τους είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια και τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί και ήδη έχουν συμβεί ατυχήματα και δυστυχήματα.

Ανέφεραν ότι γίνονται συζητήσεις για την προσφορά ανταμοιβών για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ανακάλυψη των λειψάνων.