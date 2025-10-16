Erasmus: Η ΕΕ σχεδιάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα στις χώρες της νότιας Μεσογείου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ενίσχυση της παρουσίας της Ευρώπης στη Μεσόγειο, εξετάζει την ένταξη στο πρόγραμμα Erasmus φοιτητές από Αλγερία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία και Τυνησία.

Η ΕΕ θέλει οι φοιτητές από τους νότιους γείτονες του μπλοκ να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγών. Η ένταξη φοιτητών από χώρες εκτός ΕΕ αποτελεί μέρος του «Συμφώνου για τη Μεσόγειο». Σε αυτό προτείνεται ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού της ΕΕ για αυτήν την περιοχή στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα τρία μέρη του συμφώνου

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περιέγραψε τα τρία μέρη του συμφώνου ως εξής: Άνθρωποι, οικονομία και η σύνδεση μεταξύ ασφάλειας, ετοιμότητας και μετανάστευσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε τη Μεσόγειο ως «γέφυρα μεταξύ ηπείρων για ανθρώπους, για αγαθά, για ιδέες». «Η Ευρώπη και η Μεσόγειος δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη», πρόσθεσε.

Η συμφωνία περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα. Σε αυτά εντάσσονται η υποστήριξη δικτύων 5G και τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή. Επίσης, προγράμματα που επικεντρώνονται στους νέους και «σιδηροδρομικές, οδικές, θαλάσσιες συνδέσεις έως υποθαλάσσια καλώδια που μεταφέρουν δεδομένα μεταξύ των εθνών μας».

Σύμφωνα με την επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, η συμφωνία στοχεύει στη «σύνδεση των νέων» και στη διεύρυνση των προγραμμάτων Erasmus Plus και Horizon Europe. Περιέγραψε την πρωτοβουλία ως «Μεσογειακό Πανεπιστήμιο». Η συμφωνία προβλέπει ότι θα βοηθήσει τα πανεπιστήμια της περιοχής να αναπτύξουν κοινά πτυχία και προγράμματα με τους ομολόγους τους στην ΕΕ.

«Θα ενισχύσουμε επίσης τις συνεργασίες ταλέντων με το Μαρόκο, την Τυνησία και την Αίγυπτο και θα διευκολύνουμε την έκδοση θεωρήσεων, ιδίως για φοιτητές» από αυτές τις χώρες, είπε.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, η Ντουμπράβκα Σούιτσα μίλησε για «τη μεγαλύτερη κοινή πρόκληση» και «κοινή ευκαιρία» για τις δύο πλευρές. Είπε ότι η συμφωνία θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την πρόληψη των παράνομων αναχωρήσεων και την καταπολέμηση των λαθρεμπόρων στους νότιους γείτονες της ΕΕ. Παράλληλα, ωστόσο, θα δημιουργήσει νόμιμες οδούς «για την αντιμετώπιση των εργασιακών αναγκών της Ευρώπης», είπε.

Από την πλευρά της η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε: «Έχουμε τόσα πολλά να προσφέρουμε σε αυτές τις χώρες όσον αφορά την ισότιμη εταιρική σχέση. Μας ενδιαφέρει η συνεργασία όσον αφορά την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, τις κρίσιμες πρώτες ύλες».

Και πρόσθεσε: «Η πρότασή μας είναι πολύ πιο θετική από αυτή των άλλων γεωπολιτικών παραγόντων, αλλά πρέπει πραγματικά να εργαστούμε πάνω σε αυτό», αναφερόμενη στον ανταγωνισμό από την Κίνα και τη Ρωσία στην περιοχή.