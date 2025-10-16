Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Ο Αρσέν Βενγκέρ είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και σίγουρα ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία της Άρσεναλ.

Κάθισε στον πάγκο των πρωτευουσιάνων για 22 χρόνια (κανείς δεν έχει καθίσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα) και κατάφερε να οδηγήσει τους «κανονιέρηδες» στην κατάκτηση 17 τροπαίων.

Κανείς άλλος προπονητής στην ιστορία των gunners δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τόσα τρόπαια όσα ο Βενγκέρ κι αυτό φανερώνει πολλά.

Ο 75χρονος σήμερα Αλσατός, άλλαξε την φιλοσοφία παιχνιδιού της ομάδας του Λονδίνου και η Άρσεναλ έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο τα χρόνια που κάθισε στον πάγκο της ο Βενγκέρ.

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί πως ο πρώην τεχνικός των Λονδρέζων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην γενικότερη αναδιάρθρωση του club, καθώς προχώρησε στην εφαρμογή πρωτοποριακών ιδεών και στο οικονομικό πρότζεκτ της ομάδας, δίνοντας το σύνθημα για μια νέα τακτική.

Jack Wilshere becomes the latest Wenger grad to go into management https://t.co/7GvIV1IBg3 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 16, 2025

Μια πολιτική που έδωσε την δυνατότητα στην ομάδα του Λονδίνου να κάνει «επανάσταση» στον τομέα των εσόδων, με το οργανόγραμμα του Βενγκέρ να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση.

Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι το πόσο επιδραστικός ήταν ο Αλσατός στους παίκτες που είχε στην ομάδα του Λονδίνου κι αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό.

Μια και μόνο ματιά στους παλαίμαχους παίκτες της Άρσεναλ που έπαιξαν υπό τις οδηγίες του Βενγκέρ και αργότερα έγιναν προπονητές, είναι αποκαλυπτική.

Τελευταίο παράδειγμα είναι ο Τζακ Γουίλσιρ, ο οποίος συμφώνησε ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Λούτον, ομάδα της League one. Ο 33χρονος Γουίλσιρ, που είχε προπονητή τον Βενγκέρ στην Άρσεναλ, θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο Γουίλσιρ είναι ο τελευταίος της σχετικής λίστας που προαναφέραμε, καθώς υπάρχει πρώτος απ’ όλους ο Μίκελ Αρτέτα.

Ο νυν προπονητής της Άρσεναλ ήταν παίκτης του Βενγκέρ στους Λονδρέζους και τώρα ακολουθεί τα… χνάρια του Αλσατού, καθώς έχει κάνει φανταστική δουλειά στο Emirates.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας είναι προπονητής στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην Κόμο, με το μέλλον να προδιαγράφεται λαμπρό για τον 38χρονο τεχνικό της ιταλικής ομάδας.

Ο Ρόμπι Φαν Πέρσι είναι ένας ακόμα παλαίμαχος παίκτης που συνεργάστηκε με τον Βενγκέρ στην Άρσεναλ και ακολουθεί καριέρα προπονητή. Ο Ολλανδός είναι κόουτς της Φέγενορντ και ο Άρνε Σλοτ έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την δουλειά του Φαν Πέρσι στην ομάδα του Ρότερνταμ.

Ο Πατρίκ Βιεϊρά ήταν από τους ηγέτες της Άρσεναλ την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ και είναι και αυτός προπονητής, έχοντας μάλιστα δουλέψει στην Πρέμιερ Λιγκ και πιο συγκεκριμένα στην Κρίσταλ Πάλας.

Τώρα είναι προπονητής της Τζένοα και ο παλαίμαχος αμυντικός μέσος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην τεχνικό του στην ομάδα του Λονδίνου.

Καριέρα προπονητή έχουν επίσης ακολουθήσει μεγάλοι παίκτες της εποχής Βενγκέρ στην Άρσεναλ, όπως ο Τιερί Ανρί, ο Άσλεϊ Κόουλ, ο Κόλο Τουρέ και ο Τόνι Άνταμς, κάτι που φανερώνει την εξαιρετική μεταδοτικότητα του Αλσατού.