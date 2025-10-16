sports betsson
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε ο Βασίλης Σπανούλης και κερδίζει τις εντυπώσεις με την εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει στο Περιστέρι.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
«Η Διοίκηση της K.A.E. Περιστέρι Domino’s ανακοινώνει ότι ο Βασίλης Ξανθόπουλος παραμένει στην οικογένεια του Περιστερίου, αναλαμβάνοντας τη θέση του head coach της ομάδας». Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο (22/5) την πρόσληψη του Ξανθόπουλου στην τεχνική της ηγεσία, λίγες εβδομάδες αφότου ο έμπειρος άσος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση (3/5).

«Είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι πολλά τα άτομα που θέλω να ευχαριστήσω. Είμαι πολύ τυχερός, ευλογημένος που έζησα ό,τι έζησα. Δεν περίμενα ότι θα ζήσω αυτά που έζησα γιατί είμαι παιδί που δεν έχει τεράστιο ταλέντο, αλλά επειδή αγαπούσα το αυτό που έκανα και δεν περίμενα να μου δώσει κάτι πίσω. Το μπάσκετ μου έδωσε πάρα πολλά και σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Ήθελα να τελειώσω με νίκη την καριέρα μου αλλά δεν πειράζει», είχε δηλώσει ο Βασίλης Ξανθόπουλος μετά την ήττα του Περιστερίου από τον Πανιώνιο (93-102) για τις θέσεις 5-8 της Stoiximan BGL.

Μια σπουδαία καριέρα 23 ετών, που ξεκίνησε το 2002 από τη Νήαρ ΗΣΤ και συνεχίστηκε σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο, Πανελλήνιο, Ομπραντόιρο, Άρη, ΑΕΚ, Κολοσσό Ρόδου και Περιστέρι, όπου τα τελευταία δύο χρόνια βοηθούσε την ομάδα των Δυτικών Προαστίων τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, με την εμπειρία του και τον εξαιρετικό του χαρακτήρα.

Πλέον, ο Ξανθόπουλος βρίσκεται στην άκρη του πάγκου έχοντας ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν, με το Περιστέρι να έχει τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο 41χρονος τεχνικός, στην πρώτη του χρονιά ως προπονητής, παρά το γεγονός ότι έχτισε από την αρχή την ομάδα μετά το ολικό rebuilding του καλοκαιριού, παρουσιάζει ένα σύνολο, που παίζει ωραίο μπάσκετ και συνδυάζει τα αποτελέσματα με το θέαμα.

Η αλλαγή πλεύσης, η εμπιστοσύνη και ο… Σπανούλης

Η διοίκηση του Περιστερίου στο τέλος της περσινής σεζόν πήρε μια μεγάλη απόφαση. Μια πολύ δύσκολη, αλλά συνειδητή απόφαση. Ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον έμπειρο Γιώργο Λημνιάτη, αλλά και με όλους τους παίκτες που υπήρχαν στο ρόστερ και έδωσε τα κλειδιά σε έναν άπειρο προπονητή, όπως είναι ο Βασίλης Ξανθόπουλος, τον οποίο μάλιστα εμπιστεύτηκε απόλυτα για να χτίσει την ομάδα από την αρχή. Ολοκληρωτικά. Πήρε το ρίσκο και φαίνεται να δικαιώνεται.

Ο Ξανθόπουλος πήρε στην ομάδα έμπειρους παίκτες, όπως είναι οι Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Βασίλης Μουράτος, ακόμα και ο νεότερος μεν σε ηλικία, αλλά με αρκετά χρόνια στη BGL, Κώστας Παπαδάκης, αλλά και ξένους με ταλέντο και προοπτικές, όπως είναι οι Αλβάρο Καρντένας, Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, Ράιλι Αμπερκρόμπι, Τάι Νίκολς, Σι Τζέι Χάρις και Ομάρ Πέιν. Το ρόστερ συμπληρώνουν νεαροί Έλληνες παίκτες: Θανάσης Ασημένιος, Ευάγγελος Ασωνίτης, Αλέξανδρος Λαζαρίδης, Νικόλας Τζιάλλας, Δημήτρης Καπιρέλης και Αλέξανδρος Θωμάκος, τους οποίους πιστεύουν πολύ στο Περιστέρι.

Ένα κράμα εμπειρίας και ενθουσιασμού, που φαίνεται να έχει «δέσει» αρμονικά ο Βασίλης Ξανθόπουλος, στα μάτια του οποίου οι άνθρωποι του Περιστερίου βλέπουν τον νέο Βασίλη Σπανούλη. Όπως ήταν «άγουρος» προπονητικά ο Σπανούλης, αλλά κατάφερε μέσα από το Περιστέρι να αναδείξει τις δυνατότητές του και να δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα, που έπαιζε ωραίο μπάσκετ και κόντραρε ακόμα και τους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ, έτσι θεωρούν ότι μπορεί να συμβεί και με τον Ξανθόπουλο και τα πρώτα δείγματα γραφής του 41χρονου τεχνικού είναι άκρως ενθαρρυντικά.

Το Περιστέρι ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα ως μια από τις ομάδες που θα πάλευε για τη σωτήρια και τις δύο πρώτες αγωνιστικές κατάφερε να πετύχει δύο σπουδαίες νίκες. Εκτός έδρας απέναντι στον Πανιώνιο με το εμφατικό 87-61 και εντός έδρας επί της Μυκόνου με 89-83.

YouTube thumbnail

Την περασμένη Τρίτη (14/10) το Περιστέρι έκανε ντεμπούτο στην Ευρώπη και στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων αντιμετώπισε την Μπιλμπάο στη χώρα των Βάσκων και μάλιστα επικράτησε με 84-81, παρουσιάζοντας για μια ακόμα φορά στη φετινή σεζόν εξαιρετική εικόνα. Μια σημαντική νίκη απέναντι σε μα πολύ καλή ομάδα.

YouTube thumbnail

Το μέλλον…

Η εκκίνηση του Ξανθόπουλου ως προπονητής είναι εξαιρετική και δείχνει ότι ο 41χρονος έχει προοπτικές εξέλιξης. Η εμπειρία που συνέλεξε ότι αυτά τα χρόνια ως παίκτης, ειδικά από τη στιγμή που ήταν πλέι μέικερ, βγαίνει τώρα που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου.

Ένας άνθρωπος του μπάσκετ, που λατρεύει το άθλημα και δουλεύει καθημερινά για να βελτιώσει τις προπονητικές του ικανότητες. Άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε η διοίκηση του Περιστερίου και θα προσπαθήσει να βγάλει ασπροπρόσωπους τους ανθρώπους της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.

YouTube thumbnail

«To σημαντικό είναι πως έμεινα στο μπάσκετ. Είμαι ευλογημένος που ασχολούμαι με αυτό το άθλημα. Είναι τιμητικό που το Περιστέρι με εμπιστεύτηκε. Θέλουμε πολλή δουλειά. Τα παιδιά έχουν όλη την διάθεση να γίνουμε καλύτερη ομάδα. Είμαστε νέα ομάδα. Όλοι οι ξένοι που έχουμε, δεν έχουν παίξει στην Ελλάδα. Έχουμε παιδιά που μπορούν να μεταφέρουν τι σημαίνει η ομάδα του Περιστερίου, που είναι ιστορικός σύλλογος», είχε δηλώσει ο Βασίλης Ξανθόπουλος όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Περιστερίου.

Τώρα, είναι στο χέρι του να εξελιχθεί προπονητικά. Να δημιουργήσει μια ομάδα που θα κερδίζει το χειροκρότημα του κόσμου, την ίδια στιγμή που ο ίδιος θα βελτιώνεται και θα γεμίζει εμπειρίες, που θα τον φέρουν στο κορυφαίο επίπεδο, ακολουθώντας τη μεγάλη σχολή των Ελλήνων προπονητών, που διαπρέπουν στο εξωτερικό.

