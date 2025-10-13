sports betsson
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Το Περιστέρι ισοφάρισε ρεκόρ 10ετίας στο παιχνίδι με την Μύκονο Betsson (vids)
Μπάσκετ 13 Οκτωβρίου 2025 | 18:25

Το Περιστέρι ισοφάρισε ρεκόρ 10ετίας στο παιχνίδι με την Μύκονο Betsson (vids)

Το Περιστέρι πέτυχε 39 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και «έπιασε» το ρεκόρ της ΑΕΚ για τη μεγαλύτερη επίδοση δεκαετίας σε περίοδο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Με «ρεσιτάλ» στην επίθεση ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στο Περιστέρι και την Μυκόνου Betsson, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 89-83.

Οι «κυανοκίτρινοι» όχι μόνο επικράτησαν κόντρα στους φιλοξενούμενους, αλλά κατάφεραν να ισοφαρίσουν και ένα απίθανο ρεκόρ στην πρώτη περίοδο του ματς, το οποίο «αγγίζει» τη μεγαλύτερη επίδοση της 10ετίας.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ματς, είχε ένα ξεχωριστό στατιστικό στοιχείο, αφού το Περιστέρι πέτυχε 39 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, σε ένα «κρεσέντο» επιθετικού πλουραλισμού και «έπιασε» το ρεκόρ της ΑΕΚ για τη μεγαλύτερη επίδοση δεκαετίας σε περίοδο.

Δείτε τα highlights της «μαγικής» πρώτης περιόδου στο Περιστέρι- Μύκονος, όπου οι ομάδες πέτυχαν συνολικά 65 πόντους (39-26)

YouTube thumbnail

Για το ματς του Περιστερίου κόντρα στη Μύκονο, σημαντικό είναι να γίνει αναφορά και στον πρωταγωνιστή της νίκης, τον Ράιλι Άμπερκρομπι, ο οποίος επίσης, «φρόντισε» επίσης με την επίδοσή του να μπει στη λίστα ενός ιδιαίτερου ρεκόρ, καθώς «έγραψε» 6/12 τρίποντα και έτσι σημείωσε τη 19η επίδοση 6+ εύστοχων τριπόντων στην ιστορία των «κυανοκίτρινων» και ολοκλήρωσε το ματς βάζοντας συνολικά 23 πόντους.

Σχετικά με το ρεκόρ της ΑΕΚ που ισοφάρισε το Περιστέρι, οι παίκτες της Ένωσης πριν από δέκα χρόνια, τη σεζόν 2015-2016,  είχαν σκοράρει στην 4η περίοδο του 2ου μικρού τελικού του 2021,  39 πόντους εντός έδρας κόντρα στον Προμηθέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεκόρ αυτό της ΑΕΚ, έχει ισοφαρίσει από τις υπόλοιπες ομάδες, ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, είχαν πετύχει 39 πόντους στην 3η περίοδο του παιχνιδιού της 2ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 2021-22, εκτός έδρας απέναντι στο Λαύριο, ενώ, εκείνη τη χρονιά οι ερυθρόλευκοι είχαν κατακτήσει και την κορυφή της Basket League.

Επίσης, την επόμενη σεζόν και πάλι οι Ερυθρόλευκοι, είχαν 39 πόντους και στην 1η περίοδο του εκτός έδρας παιχνιδιού της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 2022-23 απέναντι στον Προμηθέα.

Δείτε το βίντεο:

YouTube thumbnail

Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
