ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

16.10.2025 | 22:37
Έκρηξη από γκαζάκι σε διαμέρισμα στην Πρέβεζα
Σημαντική είδηση:
16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο τρίτος και τελευταίος τόμος του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, η Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980: Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό | Τόμος Γ’

Ήταν άραγε τα χρόνια του ’80 μια «χρυσή» εποχή κοινωνικής απελευθέρωσης ή μια «χαμένη» δεκαετία αντιφάσεων; Ποιος ήταν ο ρόλος των πρωταγωνιστών της και πόσο βαριά σκιά ρίχνουν οι επιλογές τους στο σήμερα; Σε αυτά τα ερωτήματα απαντούν οι κοινωνιολόγοι Παναγής Παναγιωτόπουλος και Βασίλης Βαμβακάς, επιμελητές της έκδοσης.

Με 264 λήμματα, 770 τεκμήρια – φωτογραφίες, διαφημίσεις, κείμενα και δημοσιεύματα της εποχής – και τη συμβολή 150 και πλέον λημματογράφων, το βιβλίο σκιαγραφεί την πολυπρισματική εικόνα μιας δεκαετίας γεμάτης αντιθέσεις. Από τις εκλογές του 1985 και την κορύφωση της δεξιάς-αντιδεξιάς διαίρεσης, έως τις νέες ανδρικές ταυτότητες, τα «καμάκια» και τα σκυλάδικα, το έργο προσφέρει ένα πολύχρωμο παζλ μνήμης και ανάλυσης.

Παράλληλα, 300 ακρωνύμια που κυριάρχησαν στον δημόσιο λόγο αποκωδικοποιούνται, δίνοντας στον αναγνώστη τα εργαλεία για να κατανοήσει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και την κληρονομιά που αυτό άφησε στο παρόν.

Harper’s Bazaar

Περί μόδας ο λόγος, και οι προβολείς εστιάζουν στα κομμάτια-κλειδιά της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας. Η αισθητική της σεζόν φλερτάει με καθαρές φόρμες, πολύτιμες υφές και σύνολα όπου απογειώνεται η διαχρονική κομψότητα. Ακόμα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την αγορά ενός ρολογιού που δεν αποτελεί απλά statement, αλλά πραγματική επένδυση. Στο κομμάτι της ομορφιάς, ο μήνας είναι αφιερωμένος στην περιποίηση της επιδερμίδας με προϊόντα που μοιάζουν να έρχονται από… το μέλλον και στα νεογκουρμέ αρώματα που βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, γυναικών κάθε ηλικίας. O χειμώνας είναι εδώ, και το Harper’s Bazaar τον υποδέχεται με τον πιο γλυκό τρόπο!

100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις: Ο ποιητής ιδανικών στιγμών

Ένα αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι.
Από τα παιδικά χρόνια στην Ξάνθη και τη κατοχική Αθήνα μέχρι το Όσκαρ που απαρνήθηκε και από τη θρυλική διάλεξή του για το ρεμπέτικο το 1949 μέχρι την τελευταία συναυλία της Ορχήστρας των Χρωμάτων κατά του φασισμού το 1993, καταγράφεται η ζωή, το έργο του, οι πολιτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις του και το αποτύπωμά του μέσα από πρωτογενή αρθρογραφία αλλά και τις αφηγήσεις κορυφαίων καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί του.

Μαθητική εφημερίδα της Άμφισσας

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας γράφουν για τα θέματα που τους προβληματίζουν ζητώντας να ακούσει τη φωνή τους ο πρωθυπουργός και την ίδια στιγμή, με όχημα την αγάπη για τον τόπο τους, αναδεικνύουν πρόσωπα και μέρη ιδιαίτερης ομορφιάς της Άμφισσας.

ΒΗΜΑGAZINO

To πράσινο των φύλλων του δάσους, το βαθύ κόκκινο των τριαντάφυλλων, το καφέ του εδάφους και της σοκολάτας, το χρυσοκίτρινο των χρυσάνθεμων «ζωγραφίζουν» τα ρούχα και αξεσουάρ της σεζόν. Φωτογραφίζουμε τα κορυφαία outfits και αξεσουάρ μέσα σε ένα εντυπωσιακό, φθινοπωρινό σκηνικό. Το κορίτσι ξανθό, εύθραυστης ομορφιάς ταιριάζει απόλυτα με τα ρούχα -προτάσεις των κορυφαίων σχεδιαστών. Ζακέτες, πουλόβερ, παλτό, ψηλές μπότες αλλά και αραχνοΰφαντα βραδινά φορέματα.

Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

inWellness
inTown
Media
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95: Επική επιστροφή από το -13 για τους «ερυθρόλευκους»!
Μπάσκετ 17.10.25

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95: Επική επιστροφή από το -13 για τους «ερυθρόλευκους»!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 13 πόντους στην τελευταία περίοδο από τη Μακάμπι, όμως γύρισε το παιχνίδι και επικράτησε με 95-94, κάνοντας ένα 14-1 στο τελευταίο τρίλεπτο.

Σύνταξη
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Σύνταξη
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Ο νεαρός που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία κατέθεσε ότι όταν είπε στον φίλο του για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εκείνος του απάντησε ότι «θα τα κανονίσει όλα αυτός»

Σύνταξη
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Euroleague 16.10.25

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.10.25

Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η Euronext δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, με τον Στέφαν Μπουτζνά να επικροτεί την πρόταση Μερτς και να υπερθεματίζει

Σύνταξη
