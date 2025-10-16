100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ εγκαινιάζει το Β+, τη νέα σειρά ειδικών θεματικών εκδόσεων, με ένα αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι.

Από τα παιδικά χρόνια στην Ξάνθη και τη κατοχική Αθήνα μέχρι το Όσκαρ που απαρνήθηκε και από τη θρυλική διάλεξή του για το ρεμπέτικο το 1949 μέχρι την τελευταία συναυλία της Ορχήστρας των Χρωμάτων κατά του φασισμού το 1993, καταγράφεται η ζωή, το έργο του, οι πολιτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις του και το αποτύπωμά του μέσα από πρωτογενή αρθρογραφία αλλά και τις αφηγήσεις κορυφαίων καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί του.

Για τον Μάνο γράφουν οι Διονύσης Σαββόπουλος, Νάνα Μούσχουρη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Χάρις Αλεξίου, Τάνια Τσανακλίδου, Κωνσταντίνος Βήτα, Άρης Δαβαράκης.

Επίσης, προσφέρεται ο πλήρης κατάλογος της προσωπικής δισκογραφίας του, αλλά και ένας οδηγός με τις κορυφαίες δουλείες του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Τέλος, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από την έκδοση κείμενα αναφοράς από το Ιστορικό Αρχείο του ΒΗΜΑΤΟΣ. Ο Μίκης Θεοδωράκης αναλύει τη σχέση του με τον Μάνο, ο Νίκος Κούνδουρος ανατρέχει σε σπάνιες στιγμές της πολυετούς και βαθιάς φιλίας τους, ενώ ο Μάριος Πλωρίτης γράφει το προσωπικό του κατευόδιο στον Μάνο.

