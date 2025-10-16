Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
«ΤΟ ΒΗΜΑ της Άμφισσας»: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 16 Οκτωβρίου 2025 | 13:49

«ΤΟ ΒΗΜΑ της Άμφισσας»: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στις 19 Οκτωβρίου, η μαθητική εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της Άμφισσας έρχεται μαζί με το ΒΗΜΑ της Κυριακής.

Spotlight

Μαζί με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, έρχεται και η μαθητική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ της Άμφισσας».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας γράφουν για τα θέματα που τους προβληματίζουν ζητώντας να ακούσει τη φωνή τους ο πρωθυπουργός και την ίδια στιγμή, με όχημα την αγάπη για τον τόπο τους, αναδεικνύουν πρόσωπα και μέρη ιδιαίτερης ομορφιάς της Άμφισσας.

Στις σελίδες της μαθητικής εφημερίδας θα διαβάσουμε :

  • Έρευνα: Οι ευκαιρίες για εργασία στην πόλη και το αύριο
  • Παρέμβαση : Email στον πρωθυπουργό. Η φωνή της αγωνίας των νέων μας για το μέλλον τους
  • Θέμα : Ο Ελαιώνας της Άμφισσας και τα βήματα του …Γκρέκο
  • Παράδοση : Ο τελευταίος κουδουνάς. Τα εργαστήρια, τα παλιά «κουδουνάδικα» και οι ήχοι της δημιουργίας
  • Συνέντευξη : Παναγιώτης Μητσομπόνος: Ο έμπειρος σκιτσορεπόρτερ και  η Λέσχη των Γελοιογράφων.

Το έργο της εικαστικού Μαρίας Βύρρα με τίτλο «Τρικόρυφος όφις» κοσμεί το εξώφυλλο της Μαθητικής Εφημερίδας.

Οι Μαθητικές Εφημερίδες  που έχουν κυκλοφορήσει ως ένθετα με το BHMA είναι διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή στην ομώνυμη ενότητα του ψηφιακού «ΒΗΜΑΤΟΣ».

Οι Μαθητικές Εφημερίδες έχουν δημιουργήσει τα accounts στο TikTok και το Instagram.

Ακολουθήστε μας για να ενημερώνεστε για τις νέες εκδόσεις αλλά και τις δράσεις των Μαθητικών Εφημερίδων

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
