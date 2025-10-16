Harper’s Bazaar: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το νέο τεύχος του Harper's Bazaar Greece κυκλοφορεί μαζί με το ΒΗΜΑ και μια μεγάλη συνέντευξη του Νίκου Κουρή.
Στο τεύχος Νοεμβρίου του Harper’s Bazaar Greece που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ «ταξιδεύουμε» με τις υπέροχες κουβέντες ενός άνδρα που δεν ξεχωρίζει μόνον για την αξιόλογη πορεία του στο χώρο της υποκριτικής αλλά και για τις ουσιώδεις απόψεις του, που πάντα αποτελούν «τροφή» για σκέψη, τον Νίκο Κουρή:
«Αν πεις στον άνθρωπό σου ψέμα, δε γυρίζει πίσω αυτό. Υπάρχουν ψέματα που είναι υπαρξιακά. Γιατί εγώ, στη δυαδική σχέση, ζητάω αναγνώριση. Αυτό είναι το θέμα. Ό,τι μου πεις είναι. Ό,τι μου δώσεις σήμερα. Αν λες ‘Καλά, δε με ξέρεις, θα το έκανα εγώ αυτό τότε;’, αλλά το έχεις κάνει, όταν μπορείς να μου πεις ψέματα με αυτό τον τρόπο, είναι προδοσία. Και δε μιλάω για το αν θα πας με άλλον, δε μιλάω για την απιστία. Αυτό είναι μέσα στη ζωή, ασχέτως αν νιώσεις προδομένος. Αυτό που είναι τρομερά αφανιστικό είναι να μην το πεις. Να μην πληρώσεις το τίμημα του να χάσεις τον άλλο».
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι και η συζήτηση με την Άρτεμις Μπαλτογιάννη. «Δε θα έλεγα ότι η τέχνη μού δείχνει μια πιο ‘φωτεινή’ πλευρά, αλλά ο κόσμος της τέχνης είναι σίγουρα πιο ανοιχτός, διαλλακτικός και ευαίσθητος. Είναι ένας χώρος συμπεριληπτικός, όχι µόνο τώρα που αυτό είναι της µμόδας», εξομολογείται η καταξιωμένη art advisor.
Περί μόδας ο λόγος, και οι προβολείς εστιάζουν στα κομμάτια-κλειδιά της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας. Η αισθητική της σεζόν φλερτάρει με καθαρές φόρμες, πολύτιμες υφές και σύνολα όπου απογειώνεται η διαχρονική κομψότητα.
Ακόμα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την αγορά ενός ρολογιού που δεν αποτελεί απλά statement, αλλά πραγματική επένδυση.
Στο κομμάτι της ομορφιάς, ο μήνας είναι αφιερωμένος στην περιποίηση της επιδερμίδας με προϊόντα που μοιάζουν να έρχονται από… το μέλλον και στα νεογκουρμέ αρώματα που βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, γυναικών κάθε ηλικίας.
