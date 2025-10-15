Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας Πάτρας 64-68: Πολύτιμο «διπλό» και βάσεις πρόκρισης

Με τον Λέιτον Χάμοντς (20π., 4 τρίπ.) να παίρνει την κατάσταση… πάνω του στα κρίσιμα σημεία και τους Πι Τζέι Μακούρα (15π.) και Κένταλ ΜακΚόλουμ (11π.) άξιους συμπαραστάτες στην επίθεση, ο Προμηθέας πέρασε με νίκη απ’ τη Βαρσοβία, επικρατώντας της Λέγκια με 68-64 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική τους Α’ ομίλους στο Basketball Champions League κι έκανε το «2Χ2».

Μετά από τρία πολύ ισορροπημένα και «κλειστά» δεκάλεπτα, όπου καμία απ’ τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, οι Πατρινοί πάτησαν… γκάζι στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου και με ένα σερί 8-0 έφεραν την κατάσταση στα δικά τους μέτρα.

Οι Πολωνοί έκαναν μία τελευταία προσπάθεια για να ξαναμπούν στο ματς, έφτασαν σε απόσταση… βολής, όμως ο Προμηθέας βρήκε λύσεις στην επίθεση κι απ’ τον Κόλεμαν και «καθάρισε» ένα πολύ σημαντικό διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68

Λέγκια Βαρσοβίας (Χάικο Ράνουλα): Γκρέιβς 14, Τσάπλα, Πλούτα 14 (3), Τομαζέφσκι, Σουνγκού 5, Τας, Σίλινς 8 (2), Κολέντα 8 (2), Βίλτσεκ 2, Χάντερ 13, Πόνσαρ.

Προμηθέας (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 20 (4), Κόλεμαν 6 (1), Μπαζίνας 5 (1), Καπετάκης, ΜακΚόλουμ 11, Λάγιος 2, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Πόλικαπ 3, Μακούρα 15 (1), Σταυρακόπουλος 6 (2).

Η βαθμολογία του ομίλου: