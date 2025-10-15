Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν (pic)
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Βιλερμπάν - Αποτελέσματα και πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής.
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Βιλερμπάν, αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη με 91-85, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Αυτή ήταν η 3η νίκη του Τριφυλλιού στη φετινή διοργάνωση, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να ανεβαίνει στη βαθμολογία και να βρίσκεται πλέον στην πρώτη εξάδα.
Οι Πράσινοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο παιχνίδι που ακολουθεί με την Αναντολού Εφές στην Τουρκία (17/10, 20:30).
Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92
Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 69-93
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 88-79
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 91-85
Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 77-73
Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 93-86
Παρί – Μπασκόνια 105-87
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Dubai BC – Μπαρτσελόνα 16/10 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 16/10 στις 20:00
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 16/10 στις 20:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 16/10 στις 22:00
Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης 17/10 στις 20:00
Μονακό – Βαλένθια 17/10 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 17/10 στις 20:30
Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 17/10 στις 21:00
Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/10 στις 21:45
Μπασκόνια – Παρτίζαν 17/10 στις 21:45
