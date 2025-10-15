Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 91-85: Τρίτη νίκη με ηγέτη τον Χολμς

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ με 91-85 για την 4η αγωνιστική της Euroleague και έφτασε στην 3η νίκη του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο εκπληκτικός «διπλός» Ρισόν Χολμς, ο οποίος είχε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την πλευρά της γαλλικής ομάδας, ο Νάντο Ντε Κολό σταμάτησε στους 18 πόντους, ενώ είχε 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ

Το ματς στην πρώτη περίοδο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να προχωρούν χέρι-χέρι στο σκορ και να υπάρχουν εναλλαγές στο σκορ , όμως ο Παναθηναϊκός με όπλο την καλή άμυνα στα τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου και με κύριους εκφραστές στην επίθεση τους Ναν, Όσμαν και Χολμς τελείωσε την περίοδο μπροστά στο σκορ με 26-19.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, η Βιλερμπάν μπήκε πιο εύστοχη, κυρίως από τη γραμμή των 6,75, ισοφαρίζοντας σε 31-31 και κατάφερε να περάσει μπροστά με 39-38 στα μέσα της περιόδου, καθώς οι Πράσινοι δεν έιχαν καθαρό μυαλό αμυντικά και φορτώθηκαν με αρκετά φάουλ. Στη συνέχεια όμως, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έσφιξε την άμυνα και με τον Κέντρικ Ναν να οδηγεί το «τριφύλλι», ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μπροστά στο ημίχρονο με 48-39 και τον Αμερικανό άσο να σταματάει στους 18 πόντους στην ανάπαυλα.

Στην έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός κράτησε τον ρυθμό του δεύτερου δεκαλέπτου και βρισκόταν στο +13 στα μέσα της περιόδου (63-51), όμως η Βιλερμπάν με ένα μίνι επιθετικό κρεσέντο στα τρίποντα μείωσε τη διαφόρά στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου στους 8 πόντους (68-60).

Ο Παναθηναϊκός κράτησε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου δεκαλέπτου, με τη διαφορά να αυξάνεται στους 9 πόντους 3 λεπτά πριν τη λήξη (87-78). Η Βιλερμπάν έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Αταμάν και μείωσε στους 5, όμως ο Ρισόν Χολμς έδειξε τη δύναμή του στη ρακέτα και με ένα γκολ φάουλ στις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης, κλείδωσε τη νίκη για το «τριφύλλι» και το τελικό 91-85.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 4 (4 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολμς 24 (11/12 δίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (2 ασίστ), Γκραντ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Ναν 26 (7/12 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη), Γκριγκόνις 3 (1), Ερναγκόμεθ 5 (1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μήτογλου 6 (3 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 4 (2 ριμπάουντ)

Βιλερμπάν (Πουπέ): Σέλιας 7 (1/4 τρίποντα), Ατάμνα, Ατζίνσα 10 (2/5 τρίποντα), Μάσα 5 (3 ριμπάουντ), Τζάκσον 4 (1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Ντε Κολό 18 (3/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Ενγκουάμα 1, Λάιτι 13 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ντιάιγ 2 (3 ριμπάουντ), Γουότσον 10 (2), Βοτέρ 4, Τραορέ 11 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)