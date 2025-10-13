Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Κάταγμα στο δάχτυλο ο Σαμοντούροφ

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αποχώρησε από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς αποκόμισε ένα χτύπημα στο δάχτυλο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός, αλλά και θλαστικό τραύμα και για την αντιμετώπιση του τραυματισμού, του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Ο Σαμοντούροφ στάθηκε άτυχος στο ματς των δύο «αιωνίων», ενώ μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το διάστημα που θα μείνει εκτός. Η κατάσταση του Έλληνα φόργουορντ θα επανεκτιμάται συνεχώς προκειμένου να μπορέσει να μπορέσει να υπάρξει σαφής εικόνα για το πότε θα επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Ρεκόρ τηλεθέασης στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ρεκόρ τηλεθέασης κατέγραψε το ντέρμπι «αιωνίων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 90-86 του «τριφυλλιού» στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που κράτησε την αγωνία του κοινού μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, με τα ποσοστά τηλεθέασης της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ να φτάνουν μέχρι και το 59% σε επίπεδο λεπτού.

Κατά τη διάρκεια μετάδοσης μεταξύ 19:00-21:00, ήταν πρώτη μεταξύ των υπόλοιπων τηλεοπτικών καναλιών. Μάλιστα, στους άντρες (18-34) το μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύθηκε στο 44%, ενώ τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 683.000 τηλεθεατές, με τη συνολική κάλυψη να φτάνει τα 1.550.000 άτομα.

Σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 27,6% και στους άντρες (18-34) το 59%.