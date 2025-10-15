Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
«Δεν νομιμοποιούμε και καταγγέλλουμε το 13ωρο και την απορρύθμιση της εργασίας - Στάση ευθύνης η αποχώρηση από την ψηφοφορία» - Τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
- Οργή των εργαζομένων σε εστίαση και τουρισμό - «Τα fake news της κυβέρνησης δεν έχουν τελειωμό...»
- Ξύλο και χημικά στους υγειονομικούς του «Αττικόν» που διαμαρτύρονταν κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη - Γεωργιάδη
- Τι προβλέπει ο νόμος για όσους «παίζουν φώτα» σε άλλους οδηγούς για μπλόκο
- Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποφάσισε να απόσχει από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης.
Αναλυτικά, ο κ. Γιαννούλης ανακοίνωσε εντός της Βουλής: «Το πρώτο ερώτημα που θα θέσω στην Υπουργό, την κα Κεραμέως, είναι ποιος πραγματικά έχει παραγγείλει αυτό το νομοσχέδιο;
Υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει οργανωμένη ομάδα που το παρήγγειλε και μια πρόθυμη κυβέρνηση να το εκτελέσει, όπως εκτέλεσε και μια σειρά άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν πλήξει την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό, τη ζωή μας και το μέλλον των επόμενων γενιών;
Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί αργήσατε να ομολογήσετε αυτό που παραδεχτήκατε χθες. Ότι αυτό που σας εμπνέει στην πολιτική είναι η συνθήκη όπου η αγορά θα καθορίζει τα πάντα, στη δημόσια παιδεία, στη δημόσια υγεία.
Ποιο είναι το νήμα το οποίο ακολουθείτε; Τρία στοιχεία, χαρακτηριστικά: είστε η κυβέρνηση της διαφθοράς, της συγκάλυψης, της ανικανότητας και με αυτό το νομοσχέδιο, ακόμη και μισανθρωπισμού. Ναι, πραγματικά μπαίνουν και γνήσια ουμανιστικά ζητήματα, για το αν τελικά είστε με αυτό που πρεσβεύει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, γονείς και νεότεροι άνθρωποι.
Πιστεύετε ότι θα γίνουν πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι με αυτές τις μεταρρυθμίσεις; Ξέρετε τι ονειρεύομαι εγώ για το παιδί μου; Ονειρεύομαι να τελειώσει τις σπουδές του. Ονειρεύομαι να έχει ένα αξιοπρεπές μεταπτυχιακό, χωρίς να πληρώνει στα Κολέγια τα οποία εσείς βαφτίσατε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
Είστε σκληρά ταξικά απέναντι σε αυτό που εκφράζει τους πολλούς και είστε συμπλεγματικά εμμονικοί με αυτό που συμφέρει τους λίγους. Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να ζήσουν και εσείς στερείτε το οξυγόνο των επόμενων γενιών.
Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο έκτρωμα, την εργασιακή απορρύθμιση η οποία επιτίθεται, όχι μόνο στα συμφέροντα, αλλά σε θεμελιώδη δικαιώματα που αποκτήθηκαν με αίμα άλλων γενεών.
Και αυτό το κάνουμε συνειδητά, γιατί πρέπει να μπει ένα τέλος και στη νομοθετική σας αυθαιρεσία η οποία προστάτευσε σκάνδαλα στην υγεία, διασπάθιση δημοσίου χρήματος, παράνομο πλουτισμό, μια σειρά από πράγματα που στερούν τον αέρα και το φως από μπροστά μας.
Δεν θα νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας στην ψηφοφορία ούτε τις 13 ώρες, ούτε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ούτε όλα αυτά για τα οποία λάβατε παραγγελία να φέρετε με το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Δίκαιη εργασία για όλους».
Έρχεται δικαιοσύνη, αλλά άλλου τύπου: πολιτική, εκλογική και ανθρώπινη. Και εκεί δεν θα μπορείτε να κάνετε τη χρήση του πλεονεκτήματος της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Γιατί για τους πολίτες που ζουν σε κανονικές συνθήκες και όχι σε μαρμάρινες γυάλες, η γνώμη τους είναι πολύ διαφορετική από τη δική σας πραγματικότητα που ζείτε».
- Γάζα: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την αναζωπύρωση του πολέμου
- Επίδομα θέρμανσης: Σε πόσες δόσεις θα γίνουν οι πληρωμές
- Waymo: Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
- Τα 6 «μυστικά» που κάνουν ευτυχισμένους τους εργαζόμενους
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Σε μία εβδομάδα οι κληρονομιές
- Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις