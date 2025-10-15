Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποφάσισε να απόσχει από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης.

Αναλυτικά, ο κ. Γιαννούλης ανακοίνωσε εντός της Βουλής: «Το πρώτο ερώτημα που θα θέσω στην Υπουργό, την κα Κεραμέως, είναι ποιος πραγματικά έχει παραγγείλει αυτό το νομοσχέδιο;

Υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει οργανωμένη ομάδα που το παρήγγειλε και μια πρόθυμη κυβέρνηση να το εκτελέσει, όπως εκτέλεσε και μια σειρά άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν πλήξει την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό, τη ζωή μας και το μέλλον των επόμενων γενιών;

Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί αργήσατε να ομολογήσετε αυτό που παραδεχτήκατε χθες. Ότι αυτό που σας εμπνέει στην πολιτική είναι η συνθήκη όπου η αγορά θα καθορίζει τα πάντα, στη δημόσια παιδεία, στη δημόσια υγεία.

Ποιο είναι το νήμα το οποίο ακολουθείτε; Τρία στοιχεία, χαρακτηριστικά: είστε η κυβέρνηση της διαφθοράς, της συγκάλυψης, της ανικανότητας και με αυτό το νομοσχέδιο, ακόμη και μισανθρωπισμού. Ναι, πραγματικά μπαίνουν και γνήσια ουμανιστικά ζητήματα, για το αν τελικά είστε με αυτό που πρεσβεύει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, γονείς και νεότεροι άνθρωποι.

Πιστεύετε ότι θα γίνουν πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι με αυτές τις μεταρρυθμίσεις; Ξέρετε τι ονειρεύομαι εγώ για το παιδί μου; Ονειρεύομαι να τελειώσει τις σπουδές του. Ονειρεύομαι να έχει ένα αξιοπρεπές μεταπτυχιακό, χωρίς να πληρώνει στα Κολέγια τα οποία εσείς βαφτίσατε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Είστε σκληρά ταξικά απέναντι σε αυτό που εκφράζει τους πολλούς και είστε συμπλεγματικά εμμονικοί με αυτό που συμφέρει τους λίγους. Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να ζήσουν και εσείς στερείτε το οξυγόνο των επόμενων γενιών.

Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο έκτρωμα, την εργασιακή απορρύθμιση η οποία επιτίθεται, όχι μόνο στα συμφέροντα, αλλά σε θεμελιώδη δικαιώματα που αποκτήθηκαν με αίμα άλλων γενεών.

Και αυτό το κάνουμε συνειδητά, γιατί πρέπει να μπει ένα τέλος και στη νομοθετική σας αυθαιρεσία η οποία προστάτευσε σκάνδαλα στην υγεία, διασπάθιση δημοσίου χρήματος, παράνομο πλουτισμό, μια σειρά από πράγματα που στερούν τον αέρα και το φως από μπροστά μας.

Δεν θα νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας στην ψηφοφορία ούτε τις 13 ώρες, ούτε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ούτε όλα αυτά για τα οποία λάβατε παραγγελία να φέρετε με το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Δίκαιη εργασία για όλους».

Έρχεται δικαιοσύνη, αλλά άλλου τύπου: πολιτική, εκλογική και ανθρώπινη. Και εκεί δεν θα μπορείτε να κάνετε τη χρήση του πλεονεκτήματος της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Γιατί για τους πολίτες που ζουν σε κανονικές συνθήκες και όχι σε μαρμάρινες γυάλες, η γνώμη τους είναι πολύ διαφορετική από τη δική σας πραγματικότητα που ζείτε».