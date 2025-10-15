Σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε, καθώς και για τα αδικήματα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, καταδικάστηκε σήμερα από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ο δολοφόνος με το τσεκούρι, που το καλοκαίρι του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη» δήλωσαν οι δικηγόροι των θυμάτων της επίθεσης μετά το πέρας της δίκης

Ο ισχυρισμός της υπεράσπισης ότι η επίθεση με το τσεκούρι έγινε εν βρασμώ ψυχής απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος τον Ιούλιο του 2020 είχε τραυματίσει τέσσερις ανθρώπους, αλλά ο ένας εξ αυτών υπέκυψε έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του ο δράστης δεν ξεστόμισε ούτε μία συγγνώμη προς τα θύματά του. Απέδωσε, δε, την πράξη του στα γεγονότα αστυνομικής βίας εις βάρος πολιτών σε διαδηλώσεις αλλά και τη βία που όπως επικαλέστηκε, υπέστην από αστυνομικούς, όταν συνελήφθη με την καταστροφή που προκάλεσε σε μηχάνημα ανάληψης χρημάτων.

Οι νομικοί παραστάτες των θυμάτων που ήταν παρόντα καθ’όλη την διάρκεια της δίκης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση του δικαστηρίου τονίζοντας ότι «αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Επίθεση με τσεκούρι: Αμετανόητος ο δράστης

Ο 50χρονος προσπάθησε να εξηγήσει τις πράξεις του ως αποτέλεσμα θυμού και αντίδρασης προς την κρατική εξουσία και τους εκπροσώπους της. Όπως αναφέρει το e-ptolemeos.gr, πήγε πίσω στο 2010 και στην εποχή των μνημονίων, λέγοντας ότι όλα ξεκίνησαν μέσα του όταν άκουσε μία ομιλία στη Βουλή και αισθάνθηκε πως «μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, μιας πιάσανε στον ύπνο».

Αναφέρθηκε στην Εφορία «η οποία λειτουργεί ως εισπράκτορας και ελέγχει το λαό», ενώ έκανε συχνές αναφορές σε διαδηλώσεις τις οποίες συμμετείχε μιλώντας για καταστολή. Έπειτα από αρκετές επισημάνσεις της έδρας και της εισαγγελέως που τον κάλεσαν να προβεί στην ανάλυση των γεγονότων για τα οποία κατηγορείται, ο 50χρονος δράστης είπε ότι μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μάγγου στον Βόλο θεώρησε πως κάτι πρέπει να γίνει «ώστε να αλλάξουν τα πράγματα».

«Εάν θέλετε πόλεμο θα σας κάνουμε πόλεμο», τόνισε και άρχισε να εξιστορεί να γεγονότα εκείνης της φρικτής ημέρας και των πράξεων του. Περιέγραψε πώς επιτέθηκε στους εργαζόμενους, ενώ υποστήριξε ότι σταμάτησε στην τρίτη υπάλληλο όταν είδε το βλέμμα της: «Είχε διαφορετικό βλέμμα, για κάποιο λόγο ήθελε να ζήσει. Δεν παρακαλούσε και έτσι αποφάσισα να σταματήσω».

Η εισαγγελέας από την πλευρά της ήταν καταπέλτης, τονίζοντας ότι ο δράστης όρισε τον εαυτό του «αυτόκλητο τιμωρό του συστήματος» και «ενώ αποδεδειγμένα ήθελε να σκοτώσει όλο και περισσότερους, έβαλε λίγο ρομαντισμό στην απολογία του όταν η υπάλληλος της εφορίας πάλευε για τη ζωή της».

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής ζήτησαν να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, αναφέρθηκαν «σε βολικά θύματα» τα οποία επέλεξε ο δράστης, ενώ χαρακτήρισαν ως απαράδεκτο και προκλητικό όποιον ισχυρισμό περί εν βρασμώ ψυχικής ορμής.