«Είμαι τρελός, σειρά έχει ο επόμενος» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης

Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κοζάνης η πολύκροτη δίκη για την αιματηρή επίθεση με τσεκούρι που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2020 στη ΔΟΥ Κοζάνης, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

Πέντε χρόνια μετά το σοκαριστικό περιστατικό, οι μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων αναβιώνουν το σκηνικό τρόμου που εκτυλίχθηκε μέσα σε δημόσια υπηρεσία, με τον δράστη να επιτίθεται απρόκλητα στους υπαλλήλους της Εφορίας.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση

Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, μία από τις παθούσες κατέθεσε ότι ο δράστης την απείλησε λέγοντας: «Μου είπε ότι είναι τρελός και τώρα έχει σειρά ο επόμενος». Άλλη υπάλληλος, που σώθηκε την ύστατη στιγμή χάρη στην παρέμβαση του διευθυντή της υπηρεσίας, περιέγραψε πως τη στιγμή της επίθεσης κυριάρχησε ο φόβος ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της και πάλεψε για να μην δεχθεί νέο χτύπημα. Σύμφωνα με μαρτυρία, ο κατηγορούμενος «κρατούσε το τσεκούρι και χτυπούσε όπως ένας ξυλοκόπος ένα κούτσουρο».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ψυχικό και σωματικό τίμημα της βίας: τραυματισμένη υπάλληλος τόνισε ότι δεν επέστρεψε ποτέ στην υπηρεσία της, ζήτησε μετάθεση και έμεινε τρεις μήνες σε ακινησία, καθώς οι γιατροί έκριναν εξαιρετικά επικίνδυνα τα τραύματά της στο κεφάλι και στη σπονδυλική στήλη.

Καταθέσεις ανέφεραν επίσης τις φράσεις που απηύθυνε ο δράστης προς τον διευθυντή και τον υπάλληλο καθαριότητας που τελικά τον αφόπλισαν: «Έφαγα τους δικούς σου θα φάω τώρα και τους μπάτσους. Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Τσιράκια του συστήματος». Οι μάρτυρες υπογράμμισαν ότι από τις κινήσεις και τα λόγια του προέκυπτε πρόθεση να σκοτώσει.

Ο δράστης ήθελε να σκοτώσει

Παράλληλα σημείωσαν πως ο δράστης ήθελε να σκοτώσει. Άλλη υπάλληλος τόνισε πως ο δράστης κρατούσε το τσεκούρι και χτυπούσε όπως ένας ξυλοκόπος ένα κούτσουρο.

Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, κατά την κατάθεσή τους, απάντησαν σε ερωτήσεις της έδρας, λέγοντας πως κατά τη σύλληψή του ο δράστης είπε πως «ένας εφοριακός λιγότερος, τώρα έρχεται η σειρά σας».

Όταν ένας αστυνομικός μετέφερε στην κατάθεσή του, τα όσα είπε κατά τη σύλληψη στον δράστη, πως με αυτά που έκανε θα μπει φυλακή, ο δράστης απάντησε πως «θα σκοτώσω και την εισαγγελέα».

Ο δράστης σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον 15 χρόνια για απόπειρα δολοφονίας των δυο εργαζομένων που τραυμάτισε, μια εκ των οποίων έχασε το μάτι της.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων και την ανάπτυξη των νομικών ισχυρισμών των δύο πλευρών.