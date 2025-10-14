Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου, το τουρνουά μπάσκετ «PIRAEUS 3×3», που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά, στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο.

Εκατοντάδες παιδιά, καθώς και αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών συμμετείχαν στους αγώνες, σε ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική, ενέργεια και θετική διάθεση, που έφερε τη φιλοσοφία του «street basket» στον Πειραιά.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε το «Τζάμπολ Αγάπης» πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Τμήματος Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus TeamUp» και της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Rescue Team Delta.

Στο αθλητικό αυτό event παρέστησαν ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Ελλάς Βερυκάκη, η Ολυμπιονίκης 2008 Ταε Κβον Ντο Κυριακή Κούβαρη, καθώς και ο Πρόεδρος ΕΣΚΑΒΔΕ, Σάκης Κυβερνήτης.

Αθλητισμός σε κάθε γειτονιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Το τουρνουά μπάσκετ «PIRAEUS 3×3» στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο ήταν ένα διήμερο γεμάτο χαρά και αθλητισμό για την πόλη μας. Παιδιά, νέοι και αθλητές όλων των ηλικιών συμμετείχαν με ενθουσιασμό, φέρνοντας το πνεύμα του «street basket» στον Πειραιά. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση, τη Διεύθυνση Αθλητισμού, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Γέμελο και φυσικά τους συμμετέχοντες.

Ο Πειραιάς θα συνεχίσει να διοργανώνει ακόμα περισσότερα αθλητικά γεγονότα, που δίνουν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε αθλήματα και να ζήσουν τη χαρά του αθλητισμού. Επιδίωξή μας είναι ο αθλητισμός να φτάνει σε κάθε γειτονιά της πόλης και να γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας των Πειραιωτών».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ανέφερε:

«Το PIRAEUS 3X3 έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός που ενώνει τη νεολαία, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Είμαστε περήφανοι που ο Πειραιάς φιλοξενεί διοργανώσεις που αναδεικνύουν την αθλητική κουλτούρα και δίνουν σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά σε ένα κλίμα χαράς.

Παράλληλα, φέρνουμε τα αθλήματα εκτός του ιστορικού κέντρου, στις γειτονιές του Πειραιά, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους δημότες να έρθουν κοντά στον αθλητισμό. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση, τους αθλητές, τους εθελοντές και τους πολίτες του Πειραιά που αγκάλιασαν και εφέτος το «PIRAEUS 3X3». Ο αθλητισμός αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη μας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που προάγει τις αξίες του».