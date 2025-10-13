sports betsson
Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 13 Οκτωβρίου 2025

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Βάιος Μπαλάφας
«Ψυχική προετοιμασία» είναι το μάθημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του σεμιναρίου των διαιτητών και των βοηθών της Super League το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου (την προσεχή Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη) στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ ρίχνει βάρος στη σωστή προετοιμασία των διαιτητών πριν από τους αγώνες, λόγω της μεγάλης πίεσης που θεωρεί ότι νιώθουν, και «επιστράτευσε» ψυχολόγο για δίωρο μάθημα.

Όλο το πρόγραμμα του σεμιναρίου των διαιτητών και των βοηθών μπορείτε να δείτε αναλυτικά πιο κάτω. Είναι χαρακτηριστικό ότι περιλαμβάνει και τετ τα τετ με τους διαιτητές και τους βοηθούς, όπου θα αναλυθεί η ατομική απόδοση του καθενός και θα δοθούν οδηγίες για τη συνέχεια. Ο Λανουά δεν θέλησε να βάλει αγωνιστικές δοκιμασίες για τους διαιτητές και τους βοηθούς, παρότι εντόπισε πρόβλημα στη φυσική τους κατάσταση, παρά προτίμησε να εντάξει τρεις προπονήσεις αλλά και ζύγισμα βάρους!

Αναλυτικά το πρόγραμμα του σεμιναρίου των διαιτητών :

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Από 15/10/2025 έως 17/10/2025

Τετάρτη 15/10/2025

Ώρα       Περιεχόμενο

12:30 – 13:45     Μεσημεριανό

14:00 – 16:00     Προπόνηση (Υψηλής Έντασης) – Β. Λώλης

17:00 – 18:00     Ανάλυση από την 1η έως την 6η Αγωνιστική – Στ. Λανουά

18:00 – 18:15     Ανάλυση VAR από την 1η έως την 6η Αγωνιστική – Π. Βαλέρι

18:15 – 19:15     Τεχνικό Μέρος 1: Προκλήσεις – Ρ. Αλόνσο

19:45     Δείπνο

20:30     Ατομική συνάντηση – Διαιτητές & Βοηθοί

Πέμπτη 16/10/2025

Ώρα       Περιεχόμενο

07:00     Πρωινό

08:00 – 10:30     Προπόνηση – Β. Λώλης

11:30 – 13:00     Ψυχική προετοιμασία – κ. Αχιλλέας Υφαντίδης

13:00     Μεσημεριανό

14:30 – 15:30     Τεχνικό Μέρος 2: Υποσχόμενη επίθεση & Χέρι – Π. Βαλέρι

15:30 – 16:30     Τεχνικό Μέρος 3: Οφσάιντ – Ρ. Αλόνσο

16:30 – 17:00     Διάλειμμα για καφέ

17:00 – 18:00     Τεχνικό Μέρος 4: Φάουλ τακτικής – Π. Βαλέρι

18:00 – 19:30     Τεχνικό Μέρος: Διαχείριση (2) – Στ. Λανουά

19:30 – 19:50     Εκπαίδευση αποφάσεων – Ref House

20:00     Δείπνο

21:00     Ατομική συνάντηση – Διαιτητές & Βοηθοί

Παρασκευή 17/10/2025

Ώρα       Περιεχόμενο

07:00 – 08:00     Σωματικό βάρος (Διαιτητές)

08:00 – 10:30     Προπόνηση

11:00 – 11:45     Θέματα VAR – Π. Βαλέρι

11:45 – 12:00     Συμπεράσματα – Στ, Λανουά

13:00     Μεσημεριανό

