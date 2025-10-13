Εξιτήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υποβλήθηκε χθες σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σήμερα έλαβε εξιτήριο.
