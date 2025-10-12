Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – Υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, καθώς ένιωσε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται.

Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Υποβάλλεται σε εξετάσεις και αναμένεται να παραμείνει για παρακολούθηση.

Ο κ.κ. Ιερώνυμος, όπως μεταφέρουν πηγές από το «Γ. Γεννηματάς», είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.