Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Το delivery αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα – Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Το delivery αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα – Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση

Το delivery, που δημιουργήθηκε καλύπτοντας ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, τώρα μετασχηματίζει επιχειρηματικά μοντέλα και κερδίζει έδαφος

Δήμητρα Σκούφου
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Spotlight

Καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής μειώνει συνεχώς τον ελεύθερο χρόνο, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να πραγματοποιούν τις αγορές τους στον λιγότερο δυνατό χρόνο και χωρίς να απομακρύνονται από το σπίτι ή την εργασία τους.

Από τον καφέ τους και τα ψώνια του σουπερμάρκετ έως τα ρούχα, τα καλλυντικά, τα φάρμακα ή ακόμη και τον οικιακό εξοπλισμό, παραλαμβάνουν καθημερινά μέσω courier, θυρίδων ή μεταφορικών εταιρειών, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας αγοράς που συνεχώς μεγαλώνει: της αγοράς του «delivery».

Στη δουλειά που άλλοτε έκανε ο διανομέας με το μηχανάκι έχουν προστεθεί πλέον θυρίδες παράδοσης (smart lockers) και clever points, όπου παραδίδονται οι παραγγελίες των καταναλωτών σύντομα στα σημεία επιλογής τους. Όσο οι διαδικτυακές αγορές γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των Ελλήνων, η αγορά αυτή μεγεθύνεται.

Στη δουλειά που άλλοτε έκανε ο διανομέας με το μηχανάκι έχουν προστεθεί πλέον θυρίδες παράδοσης και clever points

Τι παραγγέλνουμε

Το 2024 ο τζίρος από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με ελληνικά καταστήματα όλων των κλάδων ανήλθε στα 18,2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών. Σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο του GRECA (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου), το ηλεκτρονικό εμπόριο και την τρέχουσα χρονιά θα παρουσιάσει νέα αύξηση, δείγμα ότι το online shopping έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του έλληνα καταναλωτή.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της Ερευνας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025 του GRECA, οι λεγόμενοι ώριμοι χρήστες του Διαδικτύου δαπανούν κατά 80% περισσότερα χρήματα για εξ αποστάσεως αγορές μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. Για τους καταναλωτές αυτούς, η ταχύτητα παραγγελίας (82%) και ο χρόνος που κερδίζουν για άλλες ασχολίες (75%) αποτελούν βασικούς λόγους επιλογής της αγοράς του «delivery» έναντι του φυσικού καταστήματος.

Αν και στο λιανεμπόριο τροφίμων οι ηλεκτρονικές αγορές είναι ακόμα χαμηλά – μόλις στο 3,15% του συνολικού τζίρου – το γεγονός ότι αναπτύσσονται με πενταπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τις πωλήσεις από τα φυσικά καταστήματα δείχνει την τάση των επόμενων ετών. Με βάση τον Online Index της NielsenIQ, ο τζίρος για το σύνολο του 2024 ανήλθε στα 278 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ρυθμό ανάπτυξης 21%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 25 ηλεκτρονικές αγορές τον χρόνο διενεργεί το 61% των ώριμων χρηστών και το 48% του γενικού πληθυσμού. Από αυτούς, το 76,1% παραγγέλνει φαγητό (με τις πλατφόρμες να παίζουν καθοριστικό ρόλο), το 71,7% αγοράζει είδη ένδυσης και υπόδησης, ενώ το 35,6% είδη σουπερμάρκετ. Ως κυρίαρχα μέσα πληρωμών είναι η χρεωστική κάρτα (71,2%) και η αντικαταβολή (22%).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025, η συνολική αξία των online αγορών που αναμένεται να πραγματοποιήσουν οι έλληνες καταναλωτές θα παρουσιάσει αύξηση 5%, με τον συνολικό τζίρο να ξεπερνά τα 19,1 δισ. ευρώ.

Οσον αφορά τον τόπο παράδοσης των αγορών, η παραλαβή στον χώρο του αγοραστή μέσω courier κατέχει το 78,7%, ενώ ένας στους δύο δηλώνει ότι παραλαμβάνει τα προϊόντα από θυρίδα (smart locker). Δύο στους δέκα (19,2%) επιλέγουν κάποιο clever point και μόλις το 8,7% πρακτορείο courier.

Business
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

Τράπεζες
Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

