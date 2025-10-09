Kαι ρομπότ στην υπηρεσία του delivery – Η νέα συνεργασία της DoorDash

Τη συνεργασία της με την Serve Robotics ανακοίνωσε η DoorDash προκειμένου να αναπτύξει τα ρομπότ πεζοδρομίων της για την εκπλήρωση παραγγελιών στην πλατφόρμα παράδοσης φαγητού, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους πελάτες και να επεκτείνει την εμβέλειά της πέρα ​​από το Uber Eats.

Η εταιρεία ρομποτικής με έδρα το Σαν Φρανσίσκο εξήγησε στο Reuters ότι οι πελάτες που παραγγέλνουν μέσω DoorDash από επιλεγμένα καταστήματα και εστιατόρια στο Λος Άντζελες ενδέχεται να παραλάβουν τις παραγγελίες τους από ένα ρομπότ Serve, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να επεκτείνει τέτοιες παραδόσεις DoorDash σε όλες τις ΗΠΑ.

Αυτοματισμοί από την DoorDash

Οι εταιρείες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τον αυτοματισμό για τις παραδόσεις last mile, με στόχο τη μείωση του κόστους εργασίας και την επιτάχυνση των χρόνων εξυπηρέτησης, εν μέσω της ισχυρής ζήτησης, δημιουργώντας ταυτόχρονα και συνεργασίες win win.

Χαρακτηριστικό είναι πως η συνεργασία με την DoorDash,θα βοηθήσει την Serve να αυξήσει τον όγκο των παραγγελιών που διατίθενται για τα ρομπότ της, αξιοποιώντας εμπόρους και πελάτες που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα delivery αντί της Uber.

Η Serve έχει ολοκληρώσει πάνω από 100.000 παραδόσεις από περισσότερα από 2.500 εστιατόρια, σε συνεργασία με την Uber Eats

Μέχρι στιγμής, η Serve έχει αναπτύξει τα ρομπότ της για παραδόσεις αποκλειστικά μέσω της Uber Eats, με την οποία συνεργάστηκε το 2021.

«Αυτή η συνεργασία μας επιτρέπει να πηγαίνουμε σε πόλεις όπου η DoorDash είναι ο κυρίαρχος παίκτης. Τώρα που έχουμε ένα τόσο σημαντικό μέγεθος στόλου, υπάρχει μια πολύ σημαντική προσφορά που μπορούμε να παρέχουμε στις εταιρείες… και αναζητούμε μεγαλύτερη ζήτηση, έτσι ώστε κάθε λεπτό της κάθε μέρας, τα ρομπότ να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες θέσεις εργασίας», πρόσθεσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Serve, Ali Kashani.

Η Serve και η Uber Eats

Η συνεργασία με την DoorDash θα ενισχύσει τα έσοδα της Serve μόλις φτάσει σε επίπεδο αντίστοιχο της συνεργασίας με την Uber Eats, συμπλήρωσε.

Η Serve λειτουργεί αυτήν τη στιγμή σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι, το Σικάγο και η Ατλάντα μέσω της Uber Eats και έχει ολοκληρώσει πάνω από 100.000 παραδόσεις από περισσότερα από 2.500 εστιατόρια.

Η συνεργασία έρχεται λίγες μέρες αφότου η DoorDash παρουσίασε το εσωτερικό ρομπότ παράδοσης, Dot, το οποίο μπορεί να πλοηγηθεί σε ποδηλατόδρομους, δρόμους και πεζοδρόμια.

Υπενθυμίζεται πως η DoorDash έχει συνεργαστεί και με την Alphabet για παραδόσεις προϊόντων με drone.

Πηγή: ΟΤ