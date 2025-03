Ως δυστοπική υπενθύμιση της ακρίβειας έχει χαρακτηριστεί από πολλούς η πρόσφατη συμφωνία της Klarna με την DoorDash, που θα επιτρέπει στους χρήστες της DoorDash να πληρώνουν τα τρόφιμά τους σε δόσεις.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η DoorDash ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Klarna για να προσφέρει μια σειρά από επιλογές πληρωμής στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου «Buy Now, Pay Later» (BNPL) που επιτρέπει στους χρήστες να αναβάλλουν τις πληρωμές σε μια πιο βολική στιγμή, καθώς και ένα άλλο σχέδιο που επιτρέπει τις πληρωμές των γευμάτων να χωρίζονται σε τέσσερις άτοκες δόσεις.

Η Klarna, η εταιρεία fintech ταχείας πίστωσης, χρησιμοποιεί τα δάνεια BNPL ως ένα είδος καταναλωτικής πίστωσης, παρόμοιο με μια τυπική πιστωτική κάρτα.

Όταν οι χρήστες καθυστερούν τις πληρωμές τους, συνήθως χρεώνονται με ένα τέλος – αν και τα κύρια κέρδη της Klarna προέρχονται από τη χρέωση άλλων εμπόρων για να προσφέρουν τις επιλογές πληρωμών τους, οι οποίες προσελκύουν καταναλωτές που, για διάφορους λόγους, προτιμούν να πληρώνουν τμηματικά παρά όλα μαζί.

Η συμφωνία με την DoorDash έρχεται μια εβδομάδα μετά την κατάθεση εγγράφων από την Klarna, που σηματοδοτούν την πρόθεσή της να κάνει το ντεμπούτο της με αρχική δημόσια προσφορά στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για την IPO, φαίνεται να αναδεικνύει τις ικανότητές της στη σύναψη συμφωνιών- ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνει ο αποκλειστικός πάροχος της Walmart για δάνεια BNPL.

Αλλά ενώ η συμφωνία με τη Walmart, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χαιρετίστηκε σε μεγάλο βαθμό ως θετικό σημάδι για την Klarna, η συμφωνία με την DoorDash συγκεντρώνει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Σε μια εποχή που τα είδη διατροφής γίνονται ολοένα και πιο ακριβά, η προοπτική της εξόφλησης ενός χάμπουργκερ McDonald’s σε τέσσερις δόσεις είναι τουλάχιστον… δυστοπική.

Το αυξανόμενο κόστος ζωής είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στις ΗΠΑ, το οποίο όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναφέρουν ως τον κυριότερο λόγο που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σύμφωνα με μια έκθεση του Υπουργείου Εργασίας τον περασμένο μήνα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις αυξήσεις σε βασικές αγορές όπως η βενζίνη, τα αυτοκίνητα και τα είδη παντοπωλείου) αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση.

Ενώ τα νέα στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 23% από τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι αυξανόμενες τιμές των ειδών διατροφής, ιδίως των φρέσκων προϊόντων, ήταν αρκετές για να προβλέψει το Fast Company ότι τα λαχανικά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πολυσπούδαστο προϊόν ακόμη και στα social media.

Δεν αποτελεί έκπληξη, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν πολλές ειρωνικές αναρτήσεις, όπου το take-out παίρνει διαστάσεις επένδυσης.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι έκλεισα μια συναλλαγή 31,38 δολαρίων για να εξασφαλίσω ένα μπουρίτο και πατατάκια», γράφει ένα tweet με 87.000 likes. «Η χρηματοδότηση με σταθερό επιτόκιο 20ετούς διάρκειας δόθηκε από την Klarna. Η DoorDash παρείχε την παράδοση του περιουσιακού στοιχείου. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους».

