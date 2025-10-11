newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Γερμανία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του πολύωρου βασανισμού της δημάρχου του Χέρντεκε από την κόρη της
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 09:42

Γερμανία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του πολύωρου βασανισμού της δημάρχου του Χέρντεκε από την κόρη της

Λεπτομέρειες από τον βασανισμό που δέχθηκε η δήμαρχος του Χερντέκε από την κόρη της προκαλούν σοκ

Σύνταξη
Spotlight

Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως για τον τραυματισμό της νεοεκλεγείσας δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, στη Γερμανία, η οποία φέρεται να βασανίστηκε και να μαχαιρώθηκε από την έφηβη κόρη της.

Η 57χρονη δήμαρχος βρέθηκε μαχαιρωμένη στο σπίτι της λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου. Η 17χρονη κόρη της κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσε ότι η μητέρα της μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης ένοπλης ληστείας, σύμφωνα με διεθνή μέσα.

Ωστόσο, η Στάλτσερ δήλωσε στην αστυνομία κατά τη διάρκεια κατάθεσης στο νοσοκομείο ότι η κόρη της ήταν το άτομο που την μαχαίρωσε, σύμφωνα με το AP. Η αστυνομία ανακάλυψε το τραυματισμένο θύμα να κάθεται σε μια καρέκλα στο σπίτι της οικογένειας, αφού οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση που είχε προηγηθεί.

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον βασανισμό της δημάρχου του Χέρντεκε

Οι γιατροί βρήκαν 13 μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος της Στάλτσερ, σύμφωνα με το γερμανικό μέσο Bild, το οποίο επικαλείται νέα στοιχεία της αστυνομίας. Υπήρχαν επίσης αρκετά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο του θύματος, ανέφερε η εφημερίδα.

Σύμφωνα με την Bild, η Στάλτσερ είπε στην αστυνομία ότι βασανίστηκε για ώρες από την κόρη της στο υπόγειο του σπιτιού της. Η εφημερίδα σημείωσε ότι το θύμα είχε μαχαιρωθεί με δύο μαχαίρια, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν γίνει προσπάθειες να αφαιρεθούν τα αιματοβαμμένα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, η κόρη παραδόθηκε στη συνέχεια στην υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας για νέους.

Το γεγονός ότι η ίδια κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σημαίνει ότι η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως βαριά σωματική βλάβη και όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το γερμανικό μέσο ενημέρωσης Focus σημείωσε επίσης ότι η σύγκρουση στο υπόγειο μεταξύ της μητέρας και της κόρης φέρεται να «διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα». Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, το οποίο επικαλείται πηγές, φαίνεται ότι ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο, ο οποίος στη συνέχεια κλιμακώθηκε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ύποπτη φέρεται να προσπάθησε να βάλει φωτιά στα μαλλιά της μητέρας της με αποσμητικό σπρέι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Focus, βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ματωμένα ρούχα σε ένα σακίδιο που ανήκε στον 15χρονο γιο της Στάλτσερ, ενώ η Bild σημείωσε ότι τα ρούχα φέρεται να ανήκαν στην κόρη της πολιτικού.

Εκτός κινδύνου η Στάλτσερ

Η Στάλτσερ, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με το AP. Την Τρίτη το βράδυ η κατάστασή της ήταν κρίσιμη, αλλά οι τοπικές αρχές έχουν δηλώσει ότι πλέον δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Αφού η είδηση της επίθεσης έγινε πρωτοσέλιδο, πολιτικοί σε όλη τη Γερμανία καταδίκασαν αμέσως το περιστατικό.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έγραψε στο X ότι ελπίζει «στην πλήρη ανάρρωσή της». «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά της και τους συγγενείς της», δήλωσε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
4 εμπόδια 11.10.25

Τεχνητή «υπερ-νοημοσύνη» 11.10.25

Κόσμος 11.10.25

WCNSF 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας
Κόσμος 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25 Upd: 00:43

Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που μιλούν για «φάρσα», «γελοιότητες», αλλά και προσβολή της δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται
Απροσπέλαστη Αθήνα 11.10.25

Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται

Η Αθήνα μέσα από τα βιώματα των εμποδιζόμενων κατοίκων της: «Νιώθουμε πιο ασφαλείς όταν κινούμαστε στον δρόμο» - «Οι ήχοι της πόλης με πονάνε»- Οι πληγές της Αθήνας στο θέμα της κινητικότητας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος – Κριτήρια και ποσά για το επίδομα
Ξεκινάει η διάθεση 11.10.25

Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης - Κριτήρια και ποσά για το επίδομα

Την επόμενη Τετάρτη αρχίζει να διατίθεται τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το σχετικό επίδομα στους δικαιούχους βάσει του εισοδήματος και της περιουσίας τους

Σύνταξη
Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι

Ο προπονητής της Νάπολι Αντόνιο Κόντε ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος με καθαρό μισθό 8 εκατ. ευρώ ενώ οι Αλέγκρι, Γκασπερίνι παίρνουν από 5 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ
Πολιτική 11.10.25

Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ

Τα μηνύματα της παρουσίας Καραμανλή στην εκδήλωση Στυλιανίδη και η θεσμική κριτική που θα συνεχίσει να ασκεί στο Μαξίμου. H απουσία του διαγραφέντα Σαμαρά που σηματοδοτεί τη διαγραφή σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ. Το μπρα ντε φερ του Κυρ. Μητσοτάκη με τον τελευταίο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πέντε πράγματα που ξεχωρίσαμε από την φετινή «Ταράτσα του Φοίβου»
Culture Live 11.10.25

Πέντε πράγματα που ξεχωρίσαμε από την φετινή «Ταράτσα του Φοίβου»

Η Ταράτσα άλλαξε αρκετά μορφή με τα χρόνια. Προσαρμόστηκε, εξελίχτηκε, άνοιξε την ομπρέλα της σε όλο και μεγαλύτερο κοινό και έφτασε το 2025 και κλείνει πανηγυρικά (ίσως και για πάντα, ποιος ξέρει) μετά από αλλεπάλληλα sold out.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
