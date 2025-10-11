Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως για τον τραυματισμό της νεοεκλεγείσας δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, στη Γερμανία, η οποία φέρεται να βασανίστηκε και να μαχαιρώθηκε από την έφηβη κόρη της.

Η 57χρονη δήμαρχος βρέθηκε μαχαιρωμένη στο σπίτι της λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου. Η 17χρονη κόρη της κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσε ότι η μητέρα της μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης ένοπλης ληστείας, σύμφωνα με διεθνή μέσα.

Ωστόσο, η Στάλτσερ δήλωσε στην αστυνομία κατά τη διάρκεια κατάθεσης στο νοσοκομείο ότι η κόρη της ήταν το άτομο που την μαχαίρωσε, σύμφωνα με το AP. Η αστυνομία ανακάλυψε το τραυματισμένο θύμα να κάθεται σε μια καρέκλα στο σπίτι της οικογένειας, αφού οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση που είχε προηγηθεί.

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον βασανισμό της δημάρχου του Χέρντεκε

Οι γιατροί βρήκαν 13 μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος της Στάλτσερ, σύμφωνα με το γερμανικό μέσο Bild, το οποίο επικαλείται νέα στοιχεία της αστυνομίας. Υπήρχαν επίσης αρκετά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο του θύματος, ανέφερε η εφημερίδα.

Σύμφωνα με την Bild, η Στάλτσερ είπε στην αστυνομία ότι βασανίστηκε για ώρες από την κόρη της στο υπόγειο του σπιτιού της. Η εφημερίδα σημείωσε ότι το θύμα είχε μαχαιρωθεί με δύο μαχαίρια, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν γίνει προσπάθειες να αφαιρεθούν τα αιματοβαμμένα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, η κόρη παραδόθηκε στη συνέχεια στην υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας για νέους.

Το γεγονός ότι η ίδια κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σημαίνει ότι η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως βαριά σωματική βλάβη και όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το γερμανικό μέσο ενημέρωσης Focus σημείωσε επίσης ότι η σύγκρουση στο υπόγειο μεταξύ της μητέρας και της κόρης φέρεται να «διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα». Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, το οποίο επικαλείται πηγές, φαίνεται ότι ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο, ο οποίος στη συνέχεια κλιμακώθηκε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ύποπτη φέρεται να προσπάθησε να βάλει φωτιά στα μαλλιά της μητέρας της με αποσμητικό σπρέι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Focus, βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ματωμένα ρούχα σε ένα σακίδιο που ανήκε στον 15χρονο γιο της Στάλτσερ, ενώ η Bild σημείωσε ότι τα ρούχα φέρεται να ανήκαν στην κόρη της πολιτικού.

Εκτός κινδύνου η Στάλτσερ

Η Στάλτσερ, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με το AP. Την Τρίτη το βράδυ η κατάστασή της ήταν κρίσιμη, αλλά οι τοπικές αρχές έχουν δηλώσει ότι πλέον δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Αφού η είδηση της επίθεσης έγινε πρωτοσέλιδο, πολιτικοί σε όλη τη Γερμανία καταδίκασαν αμέσως το περιστατικό.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έγραψε στο X ότι ελπίζει «στην πλήρη ανάρρωσή της». «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά της και τους συγγενείς της», δήλωσε.