Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη νεοεκλεγείσα δήμαρχο της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, Ιρις Στάλτσερ που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο διαμέρισμά της δίνουν οι γιατροί του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται.

Στο σπίτι, βρίσκονταν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, ένα αγόρι 15 ετών και ένα κορίτσι 17 ετών, τα οποία και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, αρχικά 15χρονος μεταφέρθηκε στο περιπολικό, του πέρασαν χειροπέδες και του φόρεσαν μία ειδική στολή για τη διατήρηση πιθανών αποτυπωμάτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό έγινε μόνο για να αποφευχθεί η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με την Bild kαι τα δύο παιδιά ανακρίνονται από την αστυνομία και υποβάλλονται σε διαδικασίες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.

Ο νεαρός φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχτηκε επίθεση από πολλούς άνδρες στο δρόμο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Αντίθετα, κάτοικος της περιοχής που μένει δίπλα στη νεοεκλεγείσα δήμαρχο δήλωσε στην εφημερίδα BILD: «Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα τον νεαρό και τη μητέρα του να μαλώνουν. Φώναζαν ο ένας στον άλλο.

Nach dem #Messerangriff auf Herdeckes neu gewählte #Bürgermeisterin Iris #Stalzer (#SPD) ist die Bestürzung groß. Die 57-Jährige liegt weiter mit lebensgefährlichen Verletzungen im #Krankenhaus. Eine #Mordkommission ermittelt. Nach Angaben der #Polizei wird auch ein familiäres… pic.twitter.com/GafVJVXG9e — RTL WEST (@RTLWEST) October 7, 2025

Η κόρη φέρεται να απείλησε τη μητέρα της το καλοκαίρι

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η γυναίκα, συχνά υπήρχαν οικογενειακές διαμάχες. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD, το καλοκαίρι υπήρξε ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τότε, η υιοθετημένη κόρη φέρεται να απείλησε τη μητέρα τη χρησιμοποιώντας μαχαίρι. Η αστυνομία δεν αποκλείει ότι και η αυτή επίθεση έχει οικογενειακό υπόβαθρο.

Η 57χρονη ήταν υποψήφια δήμαρχος με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στον β’ γύρο στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη οριακά δήμαρχος συγκεντρώνοντας ποσοστό 52,2% των ψήφων.

Σύμφωνα με τον δήμο Χέρντεκε, η θητεία της ξεκινά επίσημα την 1η Νοεμβρίου.

Μέσω της πλατφόρμας Χ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε: «Πληροφορηθήκαμε για το αποτρόπαιο έγκλημα στο Χέρντεκε. Πρέπει να δοθούν γρήγορα απαντήσεις. Ανησυχούμε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου, Ίρις Στάλτσερ, και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της.»