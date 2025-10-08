Γερμανία: Η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ υπέδειξε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της

Η εκλεγμένη δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στην κοιλάδα του Ρουρ, Ίρις Στάλτσερ, δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο για τη ζωή της μετά από την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Η ίδια κατονόμασε την υιοθετημένη κόρη της ως δράστη της επίθεσης, σύμφωνα με δηλώσεις της αστυνομίας και της εισαγγελίας σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν την Τετάρτη στην κοντινή πόλη Χάγκεν.

Η 57χρονη τοπική πολιτικός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο το μεσημέρι της Τρίτης, αφού βρέθηκε στο σπίτι της με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Iris Stalzer, neu gewählte Bürgermeisterin (SPD), mit von Messerstichen zerfetzten den Oberkörper; per Rettungshubschrauber in Klinik geflogen und ist weiterhin lebensgefährlich verletzt. – Sie hat zwei aueßereuropäische Adoptivkinder (15 und 17 Jahre). -Die Tochter 17 wurde… pic.twitter.com/ltoERANipm — Martin Sellner (@Martin_Sellner) October 8, 2025

Τι ανακάλυψε η αστυνομία κατά τη διάρκεια της έρευνάς της

Η αστυνομία ανέφερε ότι η Στάλτσερ μπόρεσε να απαντήσει σε ερωτήσεις αργά την Τρίτη από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Οι ερευνητές δεν έδωσαν πολλές πληροφορίες σχετικά με το πιθανό κίνητρο ή τον λόγο της οικογενειακής διαμάχης, σημειώνοντας ότι οι ύποπτοι ήταν ανήλικοι και ότι η υπόθεση είχε συγκεντρώσει τόσο μεγάλη προσοχή λόγω της θέσης της Στάλτσερ στην τοπική πολιτική και της πιθανότητας πολιτικού κινήτρου για την επίθεση.

Τι δηλώνει ο Εισαγγελέας

Την Τρίτη συστάθηκε επιτροπή ανθρωποκτονίας στο Χάγκεν για να διερευνήσει την υπόθεση.

Ωστόσο, ο ανώτερος εισαγγελέας Μπερντ Χάλντορν δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, η υπόθεση πιθανότατα θα αντιμετωπιστεί ως το γερμανικό αντίστοιχο της βαριάς σωματικής βλάβης ή του σοβαρού τραυματισμού.

Ο Χάλντορν δήλωσε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προφυλάκιση της 17χρονης κόρης.

Αυτές περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο διαφυγής του ατόμου και την πιθανότητα επανάληψης του αδικήματος.

Πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι η κόρη έκανε την κλήση έκτακτης ανάγκης μαζί με τον 15χρονο αδελφό της δεν συνηγορούσε υπέρ της άσκησης δίωξης για απόπειρα δολοφονίας.

Ο εισαγγελέας ανέμενε ότι η αστυνομία θα την άφηνε ελεύθερη, όπως είχε κάνει με τον 15χρονο υιοθετημένο γιο.

Τα παιδιά θα μεταφερθούν προσωρινά στις υπηρεσίες νεολαίας, δήλωσε ο Χάλντορν.

Η Στάλτσερ είχε μόλις πρόσφατα εκλεγεί δήμαρχος.

Στον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 28 Σεπτεμβρίου, κέρδισε με 52,2% των ψήφων έναντι του υποψηφίου της κεντροδεξιάς Χριστιανοδημοκρατικής Κόμματος (CDU) Φάμπιαν Κόνραντ Χάας.

Πριν από την επίθεση, η τελετή ορκωμοσίας της είχε προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης.