Το ενδεχόμενο να κρύβεται οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η Ίρις Στάλτσερ, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, και μέλος του SPD, εξετάζουν οι γερμανικές αρχές.

Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, που είχε εκλεγεί δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο σπίτι της στο Χέρντεκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε 13 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και στην πλάτη, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπόχουμ, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι η Ίρις Στάλτσερ παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τη ζωή της.

Γερμανία: Επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε – Οικογενειακό δράμα πίσω από την υπόθεση;

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, προς πάσα κατεύθυνση ενώ τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, ένα κορίτσι 17 ετών και ένα αγόρι 15 ετών, έχουν μεταφερθεί για ανακρίσεις.

Η δήμαρχος εντοπίστηκε από τον 15χρονο, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Αρχικά, ο γιος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση «από αρκετούς άνδρες» στον δρόμο. Ωστόσο, η αστυνομία δεν βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την ιστορία.

Στον χώρο δεν βρέθηκαν ούτε ίχνη παραβίασης, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο δράστης να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της.

SHOCKING FAMILY BETRAYAL: Adopted Daughter Accused of Stabbing New Mayor Mom 13 Times in Bloody Home Attack! In a shocking turn, police in Herdecke now suspect the 17-year-old adopted daughter of stabbing her mother, the newly elected mayor Iris Stalzer, up to 13 times outside… https://t.co/2mcnpR3B7i pic.twitter.com/PbXEj0Y5kv — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) October 7, 2025

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα WDR και τον ιστότοπο Focus Online, οι υποψίες αρχικά έπεσαν στον 15χρονο γιο, ο οποίος μεταφέρθηκε με χειροπέδες για να αποφευχθεί η απώλεια αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων όπως μεταφέρει η Bild, πριν από την κλήση έκτακτης βοήθειας ακούστηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στη Στάλτσερ και τον γιο της.

Υποψίες ότι η κόρη μαχαίρωσε τη Στάλτσερ

Αργότερα, οι έρευνες και οι ανακρίσεις κατέληξαν στην 17χρονη υιοθετημένη κόρη, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως ο κύριος δράστης της επίθεσης. Αυτό συμβαίνει εν μέσω αναφορών για προηγούμενη ενδοοικογενειακή βία, συμπεριλαμβανομένου ενός προηγούμενου περιστατικού με μαχαίρι στο οποίο εμπλέκεται η κόρη πριν από λίγες εβδομάδες.

Το βίαιο επεισόδιο

Το Der Spiegel αποκάλυψε επίσης ότι ένα βίαιο περιστατικό είχε ήδη συμβεί στο σπίτι της Στάλζερ το περασμένο καλοκαίρι: η κόρη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι, αν και χωρίς σοβαρές συνέπειες. Η επίθεση καταγράφηκε ως περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας και οδήγησε σε επέμβαση της αστυνομίας.

Πηγές της γερμανικής αστυνομίας ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ομοσπονδιακές αρχές λόγω της ιδιότητας της Στάλτσερ ως εκλεγμένης τοπικής αξιωματούχου.

Οι αρχές δεν αποκλείουν καμία εκδοχή — από οικογενειακή σύγκρουση έως προσχεδιασμένη επίθεση.