Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Το βράδυ της Τετάρτης στη Βουδαπέστη, η Φερεντσβάρος επικράτησε με 15-14 της Προ Ρέκο και πρόσθεσε στη συλλογή της για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ευρώπης στην υδατοσφαίριση ανδρών.

Το Κύπελλο σήκωσε και ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο Ελληνας διεθνής πολίστας που από το 2022 αγωνίζεται στην ουγγρική ομάδα με μεγάλη επιτυχία.

Ο Αργυρόπουλος μπορεί να είναι μόλις 29 ετών, αλλά αναμφίβολα είναι ο Ελληνας πολίστας με τις περισσότερες διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας φυσικά και πολλούς εγχώριους τίτλους.

Τα τρία αυτά χρόνια που είναι παίκτης της Φερεντσβάρος, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην παντοκρατορία της ομάδας στην Ουγγαρία, με τρεις κατακτήσεις πρωταθλήματος και ισάριθμες κυπέλλου, με τον ίδιο να πυροβολεί ασταμάτητα τις αντίπαλες εστίες.

Oσο για την Ευρώπη, ο Αργυρόπουλος με την ομάδα του έχει σαρώσει τα πάντα, έχοντας αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, 2024 και 2025, κατακτώντας παράλληλα και το Super Cup.

Πριν γίνει πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φερεντσβάρος, τη χρονιά 2021-2022 αγωνίστηκε στην Κροατία με την Γιουνγκ, όπου και εκεί κατέκτησε το πρωτάθλημα της χώρας.

Ο Στέλιος που άρχισε το πόλο στον Ηλυσιακό και μετά συνέχισε στον Εθνικό, τίμησε και με το παραπάνω το σκουφάκι του Ολυμπιακού από το 2017 έως το 2021 που φορούσε τα ερυθρόλευκα. Τέσσερις φορές το νταμπλ από το 2018 έως το 2021, τρεις φορές το Super Cup Ελλάδας και κυρίως το Champions League, όταν ο Ολυμπιακός επικρατούσε σε έναν τρομερό τελικό της πανίσχυρης Προ Ρέκο, με 19-17, στις 9 Ιουνίου 2018!

Ο Στέλιος της Εθνικής

Πέρα, όμως, από τους συλλογικούς τίτλους ο Στέλιος Αργυρόπουλος έχει φτάσει ψηλά και σε εθνικό επίπεδο, τόσο ψηλά, όσο και η 2η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

Βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της Εθνικής ομάδας από το 2017 και μετά, μετρά ένα ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Φουκουόκα το 2022 και δύο χάλκινα, το περασμένο καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη και το 2022 στη Βουδαπέστη.

Ο ίδιος, παρά τους αναρίθμητους τίτλους και διακρίσεις παραμένει ένας άνθρωπος ιδιαίτερα χαμηλών τόνων. Πρέπει να είναι ο μοναδικός διεθνής πολίστας που δεν έχει λογαριασμούς στα Social Media, είναι ιδιαίτερα εργατικός και όλοι οι προπονητές του συμφωνούν, ότι είναι απόλυτα προσηλωμένος στην προπόνηση και τους αγώνες.

Ενας αθλητής που τιμούσε και τιμά την Ελλάδα και την ελληνική υδατοσφαίριση…