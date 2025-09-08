sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
08.09.2025 | 20:34
Φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
Οι Εθνικές Ομάδες πόλο σαρώνουν τα μετάλλια στο 2025
Σπορ 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:20

Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία των Εθνικών ομάδων πόλο με 8 μετάλλια σε 10 διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι η υδατοσφαίριση είναι το εθνικό σπορ.

Vita.gr
Μια εκπληκτική χρονιά βιώνει η ελληνική υδατοσφαίριση καθώς στις 10 διεθνείς διοργανώσεις που έλαβαν μέρος οι Εθνικές Ομάδες όλων των ηλικιών, κατέκτησαν οκτώ μετάλλια. Συνοπτικά δύο χρυσά, δύο ασημένια κι ένα χάλκινο για τις γυναίκες και ένα ασημένιο και δύο χάλκινα για τους άνδρες.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Το τελευταίο μετάλλιο κατά σειρά ήταν το ασημένιο που κατέκτησε η Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων στη Μάλτα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18. Έφτασε ως τον τελικό όπου έχασε από την Ισπανία με 10-9 και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Η Εθνική ομάδα νίκησε κατά σειρά την Κροατία (20-15), το Ισραήλ (22-6), την Ολλανδία (18-9), την Ιταλία (18-10) και έχασε μόνο από την Ισπανία στην πρώτη φάση με 13-9 και μετά στον τελικό.

Κορυφαία στιγμή ήταν φυσικά το χρυσό μετάλλιο της εθνικής ομάδας γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Η Εθνική ομάδα γυναικών δεν είχε αντίπαλο και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σκορπίζοντας εθνική υπερηφάνεια. Τα αποτελέσματα: 9-10 Ουγγαρία, 31-7 Κροατία, 25-15 Ιαπωνία, 23-9 Γαλλία, 8-76 Αυστραλία, 14-10 ΗΠΑ (ημιτελικός), 12-9 την Ουγγαρία στον τελικό.

Η ίδια Εθνική Ομάδα, κατέκτησε και το πρώτο χρονικά μετάλλιο μέσα στο 2025. Τον Απρίλιο τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη κατέκτησαν τη πρώτη θέση στο World Cup που έγινε στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας. Στον τελικό επικράτησε 13-9 της Ουγγαρίας ενώ είχαν προηγηθεί οι νίκες 19-14 επί της Ιταλίας και 15-13 της Ολλανδίας.

Στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές Ιουλίου, η Εθνική Ομάδα Κορασίδων Κ16 κατέλαβε τη 2η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα: 22-7 Κροατία, 13-10 Ιταλία, 26-4 Γερμανία, 19-1 Τουρκία, 15-12 Ουγγαρία (ημιτελικός), 14-19 από Ισπανία στον τελικό.

Τον Αύγουστο, η Εθνική Ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Κ20, στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο: 13-11 την Ιταλία, έχασε 14-15 στα πέναλτι από ΗΠΑ, 15-11 την Ουγγαρία, 20-7 την Βραζιλία, ήττα 9-11 από Ισπανία (ημιτελικός) και νίκη 10-7 Ιταλία στον αγώνα για τη 3η θέση. Ομοσπονδιακός τεχνικός ήταν ο Γιώργος Ντόσκας, όπως και στην Εθνική Νεανίδων.

 ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

Ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών στην τελική φάση του World Cup στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου: 20-10 την Ιαπωνία, 18-14 την Ουγγαρία, 14-16 την Ισπανία στον τελικό, ήταν η σειρά των αγώνων, της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου.

Η ίδια ομάδα ανέβηκε και στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Ιούλιο στη Σιγκαπούρη: ήττα 9-10 από Μαυροβούνιο, νίκη 26-5 την Κίνα, ήττα 9-10 με την Κροατία, 17-5 νίκη επί της Βραζιλίας, 17-11 την Ιταλία, και ήττα 9-11 από Ισπανία στα πέναλτι (στον δραματικό ημιτελικό). Στον αγώνα για το χάλκινο νίκη 16-7 επί της Σερβίας.

Η Εθνική Ομάδα Εφήβων Κ18, επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα τέλη Αυγούστου, στην Οραντέα της Ρουμανίας: Ξεκίνημα με δύο ήττες 9-14 με Ιταλία, 13-19 με Ουγγαρία και μετά 16-13 την Ολλανδία, 21-12 την Πολωνία, 17-16 την Κροατία, ήττα 14-20 από Σερβία (ημιτελικός), και νίκη 12-11 την Ιταλία στη σειρά των αγώνων.

Παράλληλα, η εθνική ομάδα των παίδων Κ16  ήταν 5η στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη και η Νέων Ανδρών Κ20, 7η  στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

