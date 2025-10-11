Πορεία διαμαρτυρίας στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους
Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας στρατιωτικοί όλων των σωμάτων, καθώς αντιδρούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ατζέντα 2030».
Πορεία διαμαρτυρίας, ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας, «Ατζέντα 2030», πραγματοποίησαν αρκετές χιλιάδες στρατιωτικών το απόγευμα του Σαββάτου.
Συγκεντρώθηκαν στην Παλαιά Βουλή και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας προς τη πλατεία Συντάγματος και τη Βουλή. Τελικός προορισμός τους, το μέγαρο Μαξίμου, όπου και παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.
Τι ζητούν
Ο στρατιωτικοί και των τριών σωμάτων αντιτίθενται στο νομοσχέδιο που φέρνει το υπουργείο Άμυνας σχετικά με τις αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις.
Πολλοί στρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν βαθιά τη δομή, τη θητεία και τη μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη χιλιάδων στελεχών.
Επίσης εκτιμούν ότι η μεταρρύθμιση ευνοεί κυρίως τους ανώτατους βαθμούς, ενώ φορτώνει νέα βάρη στους χαμηλόβαθμους, στους στρατεύσιμους, στους εφέδρους και στις γυναίκες που θα θελήσουν να υπηρετήσουν.
