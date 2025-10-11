Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων: Ο στρατός περισυνέλεξε τη χειροβομβίδα – Βίντεο από το σημείο

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (11/10) στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στο πεζοδρόμιο της οδού Λιοσίων.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί της ΤΕΕΜ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για χρησιμοποιημένη, μη λειτουργική, στρατιωτικού τύπου χειροβομβίδα.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 14:00, κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεων Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού απομάκρυνε με ασφάλεια από την οδό Νικομηδείας, τη χειροβομβίδα στρατιωτικού τύπου που βρέθηκε στο πεζοδρόμιο της Λιοσίων.

Ήδη στελέχη του τοπικού τμήματος «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας ώστε να ταυτοποιήσουν το ποιος και πότε εγκατέλειψε τη χειροβομβίδα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ως προς τον στόχο, χωρίς να αποκλείεται η επιλογή του σημείου να είναι τυχαία.