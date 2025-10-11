Συναγερμός στη Λιοσίων για ύποπτο αντικείμενο – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν
Ήδη κλιμάκιο της ΤΕΕΜ μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σχετικό έλεγχο.
Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου τη διασταύρωση των οδών Νικομηδείας και Λιοσίων.
Το αντικείμενο εντοπίστηκε μπροστά από μάντρα αυτοκινήτων.
Οι αρχές εικάζουν πως πρόκειται για χειροβομβίδα.
Αυτή την ώρα κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η οδός Λιοσίων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα.
