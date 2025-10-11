newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 10:22
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στη Λιοσίων
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Συναγερμός στη Λιοσίων για ύποπτο αντικείμενο – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν
Ελλάδα 11 Οκτωβρίου 2025 | 10:21

Συναγερμός στη Λιοσίων για ύποπτο αντικείμενο – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Ήδη κλιμάκιο της ΤΕΕΜ μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σχετικό έλεγχο. 

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Spotlight

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου τη διασταύρωση των οδών Νικομηδείας και Λιοσίων.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε μπροστά από μάντρα αυτοκινήτων.

Ήδη κλιμάκιο της ΤΕΕΜ μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σχετικό έλεγχο.

Οι αρχές εικάζουν πως πρόκειται για χειροβομβίδα.

Αυτή την ώρα κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η οδός Λιοσίων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται
Απροσπέλαστη Αθήνα 11.10.25

Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται

Η Αθήνα μέσα από τα βιώματα των εμποδιζόμενων κατοίκων της: «Νιώθουμε πιο ασφαλείς όταν κινούμαστε στον δρόμο» - «Οι ήχοι της πόλης με πονάνε»- Οι πληγές της Αθήνας στο θέμα της κινητικότητας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος – Κριτήρια και ποσά για το επίδομα
Ξεκινάει η διάθεση 11.10.25

Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης - Κριτήρια και ποσά για το επίδομα

Την επόμενη Τετάρτη αρχίζει να διατίθεται τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το σχετικό επίδομα στους δικαιούχους βάσει του εισοδήματος και της περιουσίας τους

Σύνταξη
Κτίρια: Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό
Οι επικίνδυνες οικοδομές 11.10.25

Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό

Τι πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε «γερασμένα» κτίρια - Ποια είναι τα πιο ευάλωτα - «Χοντρικά άνω του 70% των κτιρίων είναι σαφώς πιο τρωτό από τα σύγχρονα»

Προκόπης Γιόγιακας
Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 10.10.25

Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Πώς συμμετείχαν στην έρευνα ιατροδικαστές που υποτίθεται ότι είχαν φύγει άπρακτοι - Οι διαδοχικές διαψεύσεις του κ. Νίκου Καρακούκη

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»
Ελλάδα 10.10.25

Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»

Για προσπάθεια εκφοβισμού καταγγέλλει την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ήδη έχει αποταθεί στην Αστυνομία για συγκεκριμένο περιστατικό. Εκφράζει την ελπίδα από εδώ και πέρα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες – Βαριά η σκιά του σκανδάλου
Πυκνώνουν τα σύννεφα 10.10.25

Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες - Βαριά η σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μη περαιτέρω έχει φτάσει η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου. Οι αγρότες, και μαζί με αυτούς και άλλοι φορείς του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας, βρίσκονται σε συνθήκες «βρασμού».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
Σαπουνόπερα 11.10.25

Πρώην, απερχόμενος και νυν - Ο Λεκορνί επιστρέφει αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται
Απροσπέλαστη Αθήνα 11.10.25

Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται

Η Αθήνα μέσα από τα βιώματα των εμποδιζόμενων κατοίκων της: «Νιώθουμε πιο ασφαλείς όταν κινούμαστε στον δρόμο» - «Οι ήχοι της πόλης με πονάνε»- Οι πληγές της Αθήνας στο θέμα της κινητικότητας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος – Κριτήρια και ποσά για το επίδομα
Ξεκινάει η διάθεση 11.10.25

Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης - Κριτήρια και ποσά για το επίδομα

Την επόμενη Τετάρτη αρχίζει να διατίθεται τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το σχετικό επίδομα στους δικαιούχους βάσει του εισοδήματος και της περιουσίας τους

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο