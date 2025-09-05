Συναγερμός για χειροβομβίδα στον Κολωνό
Ένας 49χρονος εντόπισε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων- Επιχείρηση από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Συναγερμός σήμανε στον Κολωνό, όταν ένας 49χρονος εντόπισε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας.
Για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού, οι Αρχές προχώρησαν σε εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στους γύρω δρόμους.
Η κίνηση διεκόπη στη συμβολή των οδών:
- Σερρών και Ναυπλίου,
- Λεωφόρου Αθηνών και Πύλου,
- Σπύρου Πάτση και Σερρών.
Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση εξουδετέρωσης της χειροβομβίδας, ο οποία είναι εκπαιδευτικού τύπου.
