Η χήρα ενός Ιταλού πολίτη, ο οποίος απεβίωσε τον Μάρτιο του 2020 λόγω κορονοϊού, καλείται να επιστρέψει στην ασφαλιστική εταιρία το ποσό των 200.000 ευρώ.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Πάρμα είχε αρχικά αποφανθεί ότι η οικογένεια του εκλιπόντος δικαιούται να λάβει την αποζημίωση. Το εφετείο, ωστόσο, ανέτρεψε την απόφαση και υποχρέωσε τη χήρα να επιστρέψει τα χρήματα.

Η αιτιολόγηση του πορίσματος

Η απόφαση στηρίχθηκε στο σκεπτικό ότι ο θανών είχε υπογράψει ασφαλιστήριο που κάλυπτε μόνο περιπτώσεις «θανάτου οφειλόμενου σε βίαια περιστατικά και ατυχήματα».

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας. Την ερμηνεία αυτή επιβεβαίωσε και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας με πρόσφατη απόφασή του, υιοθετώντας την άποψη ότι οι λοιμώξεις δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που καλύπτουν τα ασφαλιστήρια ατυχημάτων.

Σε άλλες περιοχές της Ιταλίας, ωστόσο, έχουν εκδοθεί διαφορετικές αποφάσεις. Στη Βερτσέλι, στην περιφέρεια Πεδεμόντιο, δικαστής έκρινε ότι ο θάνατος ενός γιατρού από Covid-19 θα πρέπει να αποζημιωθεί, παρότι το ασφαλιστήριο προέβλεπε κάλυψη μόνο για βίαια περιστατικά και ατυχήματα.

Ένα νομικό ζήτημα

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, οι αποφάσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης, όπως το επάγγελμα του ασφαλισμένου, ο τόπος όπου συνέβη η μόλυνση και οι ειδικοί όροι του ασφαλιστικού συμβολαίου.

Η υπόθεση της Πάρμα καταδεικνύει ότι η ερμηνεία των ασφαλιστικών ρητρών σχετικά με θανάτους που συνδέονται με λοιμώξεις εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών προσεγγίσεων στα ιταλικά δικαστήρια.