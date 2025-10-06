science
Σημαντική είδηση:
06.10.2025 | 11:54
Στον Πάνο Ρούτσι ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Εκατομμύρια άτομα πιθανώς έχουν μειωμένη όσφρηση λόγω Covid χωρίς να το γνωρίζουν
06 Οκτωβρίου 2025 | 10:34

Εκατομμύρια άτομα πιθανώς έχουν μειωμένη όσφρηση λόγω Covid χωρίς να το γνωρίζουν

Μελέτη σε χιλιάδες άτομα έδειξε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών με Covid εμφάνιζε υποσμία ακόμη και δύο έτη μετά τη λοίμωξη.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Μια πολύ μεγάλη αμερικανική μελέτη αποκαλύπτει ότι η Covid μπορεί να έχει πολύ πιο ευρύ και μακροπρόθεσμο «κόστος» στην όσφρηση εκατομμυρίων ανθρώπων από ό,τι πιστεύουμε. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, που είναι η πρώτη η οποία μέτρησε μέσω ενός αξιόπιστου τεστ την οσφρητική απόδοση χιλιάδων ατόμων, ένα μεγάλο ποσοστό εμφάνιζε υποσμία – και αυτό αφορούσε ακόμη και άτομα που δεν πίστευαν ότι είχαν πρόβλημα με την όσφρησή τους.

Απαιτούνται τεστ ελέγχου της όσφρησης σε όλους όσοι έχουν νοσήσει

Με δεδομένο ότι η μειωμένη οσφρητική ικανότητα μπορεί να σχετίζεται με βαθύτερα νευρολογικά προβλήματα καθώς και επειδή γεννά θέματα για την ασφάλεια των ατόμων που υστερούν οσφρητικά (για παράδειγμα ένα άτομο που δεν μυρίζει σωστά μπορεί να μην καταλάβει ότι ένα τρόφιμο είναι χαλασμένο ή ακόμη και ότι υπάρχει διαρροή αερίου), οι ερευνητές πίσω από τη μελέτη ζητούν τα τεστ ελέγχου της όσφρησης να μετατραπούν σε ρουτίνα στα άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19.

80% με χαμηλή οσφρητική ικανότητα περί τα δύο έτη μετά τη λοίμωξη

Της νέας μελέτης η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open ηγήθηκαν ειδικοί της πρωτοβουλίας RECOVER των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (ΝΙΗ) και του πανεπιστημιακού συστήματος υγείας NYU Langone Health. Με βάση τα ευρήματα, το 80% από το σύνολο των 3.535 ανδρών και γυναικών που συμμετείχαν στη μελέτη και ανέφεραν κάποια αλλαγή στην οσφρητική ικανότητά τους μετά από λοίμωξη με τον πανδημικό κορωνοϊό SARS-CoV-2 εμφάνιζε χαμηλά σκορ σε ένα κλινικό τεστ ανίχνευσης 40 διαφορετικών οσμών περί τα δύο χρόνια μετά τη λοίμωξη. Μάλιστα το 23% των συμμετεχόντων αυτής της ομάδας είχε πολύ σοβαρή απώλεια της όσφρησης ή και ανοσμία.

H υποσμία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατανάλωσης χαλασμένων τροφίμων

H υποσμία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατανάλωσης χαλασμένων τροφίμων

Χαμηλά σκορ και για το 66% που δεν είχε παρατηρήσει πρόβλημα στην όσφρηση

Ηταν μάλιστα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το 66% των συμμετεχόντων που είχαν νοσήσει με COVID-19 και δεν είχαν παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα στην όσφρησή τους παρουσίασαν πολύ χαμηλά σκορ στο τεστ όσφρησης.

Οσφρητικό πρόβλημα και για 6 στους 10 που δεν είχαν νοσήσει

«Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα με ιστορικό COVID-19 βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο μείωσης της οσφρητικής ικανότητάς τους, ένα ζήτημα στο οποίο δεν έχει καν δοθεί η δέουσα σημασία στον γενικό πληθυσμό» ανέφερε η κύρια συγγραφέας της μελέτης Λεόρα Χόρβιτς, καθηγήτρια στα Τμήματα Πληθυσμιακής Υγείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και προσέθεσε ότι ήταν ανησυχητικό το γεγονός ότι ακόμη και το 60% των συμμετεχόντων που δεν είχαν μολυνθεί με τον SARS-CoV-2 και πίστευαν ότι δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την όσφρησή τους είχαν κακά σκορ στο τεστ όσφρησης.

Η επικίνδυνη υποσμία

Η υποσμία – η πτώση δηλαδή της οσφρητικής ικανότητας – έχει συνδεθεί με απώλεια βάρους, πτώση της ποιότητας ζωής και κατάθλιψη, μεταξύ άλλων. Είναι σημαντικό ότι τα άτομα με υποσμία μπορεί να αντιμετωπίζουν και θέματα ασφαλείας καθώς τούς είναι κάποιες φορές πολύ δύσκολο να εντοπίσουν κινδύνους όπως τα χαλασμένα τρόφιμα, οι διαρροές αερίου ή ο καπνός μιας πυρκαγιάς. Επιπροσθέτως η δυσλειτουργία της όσφρησης μπορεί να αποτελεί και πρώιμο σημάδι νευροεκφυλιστικών διαταραχών όπως η νόσος του Πάρκινσον και η νόσος Αλτσχάιμερ οι οποίες πλήττουν την οσφρητική περιοχή του εγκεφάλου.

Η μελέτη

Στο πλαίσιο της μελέτης οι ερευνητές εξέτασαν τόσο άτομα που είχαν νοσήσει με COVID-19 όσο και άτομα που δεν είχαν νοσήσει – οι εθελοντές συμπλήρωναν ερωτηματολόγια σχετικά με πιθανά συμπτώματα που μπορεί να εμφάνιζαν κάθε 90 ημέρες από τον Οκτώβριο του 2021 ως τον Ιούνιο του 2025 – όλοι οι εθελοντές συμμετείχαν στη μελέτη ενηλίκων RECOVER, μια πολυκεντρική αμερικανική μελέτη που σχεδιάστηκε για να ρίξει φως στις μακροπρόθεσμες επιδράσεις του πανδημικού κορωνοϊού στην υγεία.

Το αξιόπιστο τεστ UPSIT και ο έλεγχος για 40 οσμές

Η κλινική μέτρηση της οσφρητικής λειτουργίας έγινε με ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο, το Τεστ Ανίχνευσης Οσμών του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας (UPSIT) – οι εθελοντές κλήθηκαν να ταυτοποιήσουν 40 διαφορετικές οσμές. Κάθε σωστή απάντηση κέρδιζε έναν πόντο και το συνολικό σκορ UPSIT κάθε εθελοντή συγκρίθηκε με μια βάση δεδομένων χιλιάδων υγιών εθελοντών του ίδιου φύλου και ηλικίας. Με βάση τα ευρήματα, η οσφρητική ικανότητα χαρακτηρίστηκε ως φυσιολογική, με ήπια απώλεια, μέτρια απώλεια, σοβαρή απώλεια ή και με πλήρη απώλεια (ανοσμία).

Σοβαρή επίδραση στη σωματική και ψυχική υγεία

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι επαγγελματίες υγείας θα έπρεπε να ελέγχουν την πιθανή απώλεια της όσφρησης σε όλα τα άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19» σημείωσε η δρ Χόρβιτς και συμπλήρωσε ότι «ενώ οι ασθενείς μπορεί να μην το παρατηρήσουον αμέσως, η υποσμία μπορεί να έχει σοβαρή επίδραση στην ψυχική και σωματική υγεία τους».

Οι προσπάθειες αποκατάστασης

Οι επιστήμονες αναζητούν τώρα τρόπους αποκατάστασης της οσφρητικής ικανότητας μετά την COVID-19 – για παράδειγμα δοκιμάζεται η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης Α καθώς και η επανεκπαίδευση του οσφρητικού συστήματος ώστε να γίνει «επανακαλωδίωση» του εγκεφάλου προκειμένου να αποκρίνεται στις οσμές. Σύμφωνα με την καθηγήτρια, η καλύτερη κατανόηση σχετικά με το πώς ο κορωνοϊός επιδρά στο αισθητηριακό και το γνωστικό σύστημα θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των θεραπειών για την υποσμία και την ανοσμία.

Πώς εξηγείται το μεγάλο ποσοστό σε όσους δεν νόσησαν

Κλείνοντας, η δρ Χόρβιτς υπογράμμισε ότι η ερευνητική ομάδα δεν εξέτασε και την απώλεια της γεύσης η οποία συχνά συνοδεύει τα προβλήματα στην όσφρηση. Προσέθεσε επίσης πως το μεγάλο ποσοστό υποσμίας το οποίο κατεγράφη και σε άτομα που υποτίθεται ότι δεν είχαν νοσήσει με COVID-19 ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι τα άτομα αυτά είχαν μολυνθεί με τον κορωνοϊό αλλά είχαν… περάσει κάτω από το ραντάρ.

Πηγή: To Βήμα

Business
Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό

Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής και άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Τι σηματοδοτεί αυτή του η κίνηση, πως αλλάζουν τα δεδομένα και γιατί ο Αλέξης θα πρέπει να θυμηθεί και πάλι τον νεότερο εαυτό του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά
Ντόμινο εξελίξεων 06.10.25

Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά

Μετά την παραίτηση Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμα, η έδρα του πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα, τον Θοδωρή Δρίτσα ο οποίος ωστόσο έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Τι θα κάνει ο Μακρόν 06.10.25

Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Σε δίνη η Γαλλία

Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν - Ακυβέρνητη η Γαλλία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση

Το νέο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία δεν κατάφερε να κρύψει την υποστελέχωση - Τι είπε ο Θεμιστοκλέους

Σύνταξη
Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»
«Πριν είναι αργά» 06.10.25

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»

Αντί να ρωτάμε αν θα ρισκάρουμε να ξεκινήσουμε τον Γ' ΠΠ, το ερώτημα για τον Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις είναι αν θα ρισκάρουμε να τον σταματήσουμε, διαβλέποντας ο ίδιος ότι η Ευρώπη βαδίζει προς ένα «Περλ Χάρμπορ». Ρεαλισμός ή φρενίτιδα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
