Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/10): Πού θα δείτε τον Ολυμπιακό και τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ο Ολυμπιακός με την Dubai BC και το σημερινό (10/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της ημέρας ξεχωρίζει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Dubai BC στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.
Από εκεί και πέρα ενδιαφέρον προκαλούν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της διοργάνωσης, αλλά και τα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Ο Ολυμπιακός και το σημερινό (10/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
10:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
17:00 Novasports Start Καζακστάν – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers
19:00 ΕΡΤ2 Γερμανία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21
20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ντουμπάι Euroleague
21:30 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια Euroleague
21:45 Novasports Premier League Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Extra 3 Κόσοβο – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Extra 2 Σουηδία – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Extra 1 Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Start Ισλανδία – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 2HD Γερμανία – Λουξεμβούργο UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 1HD Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν UEFA World Cup Qualifiers
