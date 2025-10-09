Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Μάχες δίνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο για την πολιτική της επιβίωση, όσο και για να κερδίσει πίσω τις κοινωνικές και πολιτικές ομάδες που εκφράζουν δυσπιστία προς το πρόσωπό της.

Εναντίον της καταφέρονται άτομα που πιθανώς ένιωσαν προδοσία, ίσως κάποτε κυμαίνονταν φιλικά προς αυτή αλλά όχι πια, ενώ άλλοι βλέπουν τις προσδοκίες τους να μην επιτυγχάνονται.

Ποιες κατηγορίες ανθρώπων, όμως, προκαλούν «πονοκέφαλο» στην πρόεδρο της Κομισιόν;

Οι απογοητευμένοι με τις αποφάσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα

Παρότι το πλάνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της περιόδου 2019-2024 κατέστησε την Πράσινη Συμφωνία ένα από τα κεντρικά ζητήματα στην πολιτική της θητείας της, η εστίαση προς αυτή την κατεύθυνση, μετά τις περσινές ευρωπαϊκές εκλογές, έχει μετατοπιστεί σημαντικά, τονίζει το Politico.

Πλέον σκοπός για την Κομισιόν είναι να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στη βιομηχανία και στην άμυνα, αφήνοντας πίσω, για τώρα έστω, τις προσπάθειες να γίνει η Γηραιά Ήπειρος πιο «πράσινη».

Οι συγκεκριμένες πρακτικές προκαλούν ανησυχία στους υπέρμαχους της Πράσινης Συμφωνίας, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις ενδέχεται να ανατρέψουν τα περιβαλλοντικά και κλιματικά επιτεύγματα της προηγούμενης θητείας.

Η Κομισιόν πλέον φαίνεται διστακτική να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, προβαίνοντας, μάλιστα, στην απόσυρση της οδηγίας κατά του greenwashing, αλλά και την αναβολή της εφαρμογής του κανονισμού για την αποδάσωση, επικαλούμενη προβλήματα υλοποίησης στον τομέα της πληροφορικής.

Η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων αποτελεί πηγή άγχους για την φον ντερ Λάιεν γιατί τους χρειάζεται για να μπορέσει να περάσει νομοθεσίες, ενώ οι μεγάλες διαδηλώσεις τους έχουν αρχίσει να κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Εκείνοι που νιώθουν βαθύ μίσος

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η μερίδα των ανθρώπων που έχουν τη διάθεση να θέσουν σε δοκιμασία κάθε κίνηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μία ιδεολογία που συχνά αποτελεί τη βάση των πολιτικών εκστρατειών τους.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι τείνουν να χρησιμοποιούν αντιευρωπαϊκή ρητορική, αλλά δεν μένουν σε αυτό, καθώς αντιλαμβάνονται ότι άμεσος στόχος είναι να προκαλέσουν «θόρυβο», κάτι που φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο μυαλό των πολιτών.

Έχοντας κατορθώσει να έχουν υπό τον έλεγχό τους ένα μεγάλο κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργούν ένα κύμα οπαδών, καταφέρνοντας να πλήξουν ακόμα και τις προσπάθειες της επικοινωνιακής ομάδας πίσω από την φον ντερ Λάιεν να κερδίσει πίσω τον κόσμο.

Παρότι η συγκεκριμένη μερίδα δεν αποτελεί μεγάλο μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν έχει μεγάλη δυναμική για να μπλοκάρει τις ιδέες της, έχουν καταφέρει να γίνουν πρωτοσέλιδα, αλλα και να προκαλούν χάος σε κάθε συζήτηση.

Οι πάλαι ποτέ φίλοι

Φαίνεται ότι ακόμα και οι συνανήκοντες στο κόμμα της φον ντερ Λάιεν έχουν αρχίσει να τάσσονται κατά της σε συγκεκριμένες αποφάσεις, προκαλώντας εσωτερικούς τριγμούς.

Η φον ντερ Λάιεν καλείται, ενίοτε, να βρεθεί σε σύγκρουση με τις θέσεις της δικής της πολιτικής παράταξης, καθώς είναι σε μία θέση που οφείλει να εξισορροπεί και τις θέσεις της Κομισιόν, η οποία αποτελεί ένα κράμα ατόμων από κάθε πολιτική πλευρά, υποστηρίζει το Politico.

Παράδειγμα αποτελεί όταν η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σκληρότερα μέτρα τον Σεπτέμβριο κατά του Ισραήλ και ευρωπαϊκές κυρώσεις σε κάποιους υπουργούς και οι Γερμανοί εντός του European People’s Party (EPP – στο οποίο ανήκει η φον ντερ Λάιεν), την επέκριναν σφοδρά.

Τώρα το κόμμα της εξεγείρεται ενάντια σε δύο από τα σημαντικότερα νομοθετικά της σχέδια, αναφορικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα έως το 2040. Η αντίθεσή τους σε αυτά μπορεί να αποβεί μία σοβαρή απειλή.

Η σημασία του EPP είναι μεγάλη, καθώς το κόμμα «λύνει και δένει» μέσα στο Κοινοβούλιο, με τις αποφάσεις που πρέπει να περαστούν, να χρειάζονται τη δική του στήριξη. Άρα, για να μπορέσει να θέσει σε εφαρμογή τα πλάνα της, χρειάζεται την στήριξη όλου του κόμματος.

Οι φανατικοί ευρωπαϊστές

Υπάρχει μία ομάδα ατόμων που θεωρούν ότι η φον ντερ Λάιεν έχει αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της.

Ενόχληση στους ευρωπαϊστές έχει προκαλέσει, φυσικά, η αποδοχή της συμφωνίας δασμών με τις ΗΠΑ, ενώ άλλοι τις επιρρίπτουν κατηγορίες ότι προδίδει τους ευρωπαίους αγρότες, πιέζοντας για την υιοθέτηση της εμπορικής συμφωνίας Mercosur με τις χώρες της Νότιας Αμερικής.

Οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την συνομοταξία την κρίνουν για προσωποκεντρική εξουσία, τουτέστιν ότι έχει καταλάβει μεγάλο έλεγχο εντός της Κομισιόν, περιορίζοντας την διαφάνεια στις διαδικασίες.

Φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα απογοητευμένοι από την Επιτροπή επειδή χρησιμοποίησε μια ταχεία διαδικασία για να αποκλείσει το Κοινοβούλιο από τη λήψη αποφάσεων. Σημαντικό παράδειγμα στην συγκεκριμένη κατάσταση ήταν ένα ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που δημιουργήθηκε για να χορηγήσει δάνεια στις χώρες της ΕΕ για αμυντικές δαπάνες.

Η δυναμική των φανατικών ευρωπαϊστών έγκειται στο ότι μπορούν να προκαλέσουν πολύ θόρυβο και να σπείρουν οργή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και… οι ισχυροί

Σε κάθε περίπτωση, πίσω από όλα είναι και τα άτομα που κρατάνε, επίσης, μεγάλη εξουσία και επηρεάζουν άμεσα τα πλάνα, τις αποφάσεις και το ποιος είναι επικεφαλής. Αυτοί είναι οι πολιτικοί αρχηγοί των χωρών μελών της ΕΕ.

Παρότι μόνο δύο κράτη φαίνεται να είχαν κατακρίνει την Κομισιόν στο πρόσφατο παρελθόν, αυτό φαίνεται να αλλάζει, με παλιούς υποστηρικτές της φον ντερ Λάιεν πλέον να αποκτούν μία διαφορετική στάση.

Σημείο-«κλειδί» για τις αντιδράσεις αποτέλεσε η συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ, την οποία κάποιοι ηγέτες χαρακτήρισαν αδύναμη.

Η προσπάθεια της φον ντερ Λάιεν για την επίτευξη ενός στόχου κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040, έχει επίσης συναντήσει αντίσταση, παρότι έχει κατά άλλους χαρακτηριστεί φιλόδοξο σχέδιο. Την περασμένη εβδομάδα, ορισμένοι ηγέτες επέκριναν την πρότασή της να κατασκευαστεί ένα «τείχος με drones» για την καταπολέμηση των ρωσικών εισβολών.

Οι ηγέτες των κρατών κατέχουν την μεγάλη δύναμη να τοποθετούν άτομα επί κεφαλής, άρα και να μπορούν να τα απομακρύνουν, ολοκληρώνει το Politico.