Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:09

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα πρέπει στις αρχές Οκτωβρίου να υπερασπιστεί το έργο της Κομισιόν, κατά τη συζήτηση επί των προτάσεων μομφής που έχουν κατατεθεί εναντίον της.

Σύμφωνα με email που έλαβαν οι ευρωβουλευτές από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η συζήτηση και η ψηφοφορία επί δύο προτάσεων μομφής, θα γίνει στην Ολομέλεια 6-9 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. «Έχω λάβει δύο προτάσεις μομφής», αναφέρει το email της Ρομπέρτα Μετσόλα, αναφέροντας περαιτέρω ότι «οι προτάσεις θα προστεθούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης για την περίοδο συνόδου της ολομέλειας του Οκτωβρίου».

Γάζα και αδιαφάνεια

Λίγα λεπτά με την ολοκλήρωση της ομιλίας State of Union που έκανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 10 Σεπτεμβρίου, καταθέτηκαν δύο προτάσεις. Μία από την ευρωομάδα της Αριστεράς και μία από την ευρωομάδα της ακροδεξιάς, τους Πατριώτες για την Ευρώπη, όπως είχαν προειδοποιήσει.

Οι Πατριώτες κατηγορούν την πρόεδρο της Κομισιόν για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ καταγγέλλουν και τις εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Mercosur.

Η Αριστερά επικεντρώνει την κριτική της στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορώντας την για αδράνεια μπροστά σε όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας. Δευτερευόντως, επικρίνουν την εμπορική πολιτική της Κομισιόν.

Διχασμένη Ευρώπη

Είναι η δεύτερη φορά φέτος που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρέπει να υπερασπιστεί την Επιτροπή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και μάλιστα λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Τον Ιούλιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβίωσε εύκολα από την πρόταση μομφής που κατέθεσε εις βάρος η επίσης ακροδεξιά ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Την υπερψήφισαν μόλις 175 ευρωβουλευτές, κατά ψήφισαν 360, ενώ 18 απείχαν.

Ο αριθμός των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι ενδεικτικός του πολιτικού κατακερματισμού στην ΕΕ. Συνολικά έχουν γίνει τρεις, ενώ στο παρελθόν, υπάρχει μόνο ένα παρόμοιο παράδειγμα: Το 2014 είχε υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η οποία απορρίφθηκε.

Η διαδικασία

Προς το παρόν παραμένει ασαφές πώς θα διεκπεραιωθεί η διαδικασία για τις δύο προτάσεις στην ολομέλεια. Δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ ποτέ πριν δεν έχουν κατατεθεί ταυτόχρονα δύο προτάσεις.

Τις αποφάσεις αναμένεται να λάβει η Διάσκεψη των Προέδρων, το ηγετικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεδριάσει την 1η Οκτωβρίου, ώστε να αποφασίσει τη σειρά και τον χρόνο των συζητήσεων και των ψηφοφοριών, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ευρωκοινοβουλίου, Ντελφίν Κολάρ.

Οι Πατριώτες έχουν ζητήσει να προηγηθεί η πρότασή τους, γιατί κατατέθηκε νωρίτερα από αυτήν της ομάδας της Αριστεράς.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

Τράπεζες
Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν
Κύπελλο Ελλάδας 16.09.25

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.

Σύνταξη
«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά
The Good Life 16.09.25

«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»

Μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ήταν η κατάκτηση του Youth League, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Νέων των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Σίμος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σύνταξη
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Αρκούδα: Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Ντοκουμέντο 16.09.25

Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στη Δράμα - Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Καρέ-καρέ οι τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν από την επίθεση που δέχτηκε από την αρκούδα στη Δράμα - Το βίντεο «αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου»

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παρεμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
