Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα πρέπει στις αρχές Οκτωβρίου να υπερασπιστεί το έργο της Κομισιόν, κατά τη συζήτηση επί των προτάσεων μομφής που έχουν κατατεθεί εναντίον της.

Σύμφωνα με email που έλαβαν οι ευρωβουλευτές από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η συζήτηση και η ψηφοφορία επί δύο προτάσεων μομφής, θα γίνει στην Ολομέλεια 6-9 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. «Έχω λάβει δύο προτάσεις μομφής», αναφέρει το email της Ρομπέρτα Μετσόλα, αναφέροντας περαιτέρω ότι «οι προτάσεις θα προστεθούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης για την περίοδο συνόδου της ολομέλειας του Οκτωβρίου».

Γάζα και αδιαφάνεια

Λίγα λεπτά με την ολοκλήρωση της ομιλίας State of Union που έκανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 10 Σεπτεμβρίου, καταθέτηκαν δύο προτάσεις. Μία από την ευρωομάδα της Αριστεράς και μία από την ευρωομάδα της ακροδεξιάς, τους Πατριώτες για την Ευρώπη, όπως είχαν προειδοποιήσει.

Οι Πατριώτες κατηγορούν την πρόεδρο της Κομισιόν για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ καταγγέλλουν και τις εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Mercosur.

Η Αριστερά επικεντρώνει την κριτική της στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορώντας την για αδράνεια μπροστά σε όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας. Δευτερευόντως, επικρίνουν την εμπορική πολιτική της Κομισιόν.

Διχασμένη Ευρώπη

Είναι η δεύτερη φορά φέτος που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρέπει να υπερασπιστεί την Επιτροπή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και μάλιστα λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Τον Ιούλιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβίωσε εύκολα από την πρόταση μομφής που κατέθεσε εις βάρος η επίσης ακροδεξιά ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Την υπερψήφισαν μόλις 175 ευρωβουλευτές, κατά ψήφισαν 360, ενώ 18 απείχαν.

Ο αριθμός των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι ενδεικτικός του πολιτικού κατακερματισμού στην ΕΕ. Συνολικά έχουν γίνει τρεις, ενώ στο παρελθόν, υπάρχει μόνο ένα παρόμοιο παράδειγμα: Το 2014 είχε υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η οποία απορρίφθηκε.

Η διαδικασία

Προς το παρόν παραμένει ασαφές πώς θα διεκπεραιωθεί η διαδικασία για τις δύο προτάσεις στην ολομέλεια. Δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ ποτέ πριν δεν έχουν κατατεθεί ταυτόχρονα δύο προτάσεις.

Τις αποφάσεις αναμένεται να λάβει η Διάσκεψη των Προέδρων, το ηγετικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεδριάσει την 1η Οκτωβρίου, ώστε να αποφασίσει τη σειρά και τον χρόνο των συζητήσεων και των ψηφοφοριών, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ευρωκοινοβουλίου, Ντελφίν Κολάρ.

Οι Πατριώτες έχουν ζητήσει να προηγηθεί η πρότασή τους, γιατί κατατέθηκε νωρίτερα από αυτήν της ομάδας της Αριστεράς.