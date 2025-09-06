Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η επικεφαλής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέζησε από μία πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά φαίνεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει άλλες… δύο και, μάλιστα, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ομάδες της Αριστεράς και των ακροδεξιών «Πατριωτών για την Ευρώπη» εργάζονται πάνω σε δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής για την ανατροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες θα κατατεθούν τις επόμενες εβδομάδες, μόλις συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο υπογραφών.

Κάθε πρόταση μομφής χρειάζεται την υπογραφή τουλάχιστον 72 μελών του Ευρωκοινοβουλίου (το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού), για να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Μόλις οι υπογραφές επαληθευτούν και επικυρωθούν από τις υπηρεσίες του ΕΚ, ο πρόεδρος του Σώματος πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους ευρωβουλευτές, σύμφωνα με τους κανόνες του Κοινοβουλίου, και να προγραμματιστεί ολομέλεια για τη συζήτηση του αιτήματος παραίτησης τουλάχιστον 24 ώρες μετά την ανακοίνωση.

Η Αριστερά επιτίθεται στη φον ντερ Λάιεν

Ο εκπρόσωπος της αριστερής ομάδας, Τόμας Σάνον, δήλωσε την Παρασκευή (5/9) ότι η πρόταση μομφής της ομάδας «βρίσκεται σε καλό δρόμο». Η Αριστερά υποστηρίζει ομόφωνα την πρόταση μομφής, καθώς διαφωνεί με τις πολιτικές της φον ντερ Λάιεν σε όλα τα επίπεδα, όπως δήλωσε στο Euronews: «Η Επιτροπή αντιτίθεται σε όλα όσα πρεσβεύουμε, θυσιάζοντας τους εργαζόμενους και καταστρέφοντας την Πράσινη Συμφωνία».

Σύμφωνα με εσωτερικές πηγές, η αδράνεια της ΕΕ όσον αφορά τη Γάζα και η συμφωνία που υπογράφηκε με την Mercosur (σ.σ. τη Νότια Κοινή Αγορά, είναι τελωνειακή ένωση της Νοτίου Αμερικής) είναι επιπλέον λόγοι δυσαρέσκειας για την Αριστερά, η οποία αποτελείται από κόμματα όπως το France Unbowed, οι Podemos της Ισπανίας και το Κίνημα των Πέντε Αστέρων της Ιταλίας.

Η ομάδα αποτελείται από 46 ευρωβουλευτές, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται 26 ακόμη υπογραφές για να φτάσει το όριο. Κατ’ αρχήν, η Αριστερά δεν θα ζητήσει την υποστήριξη της ακροδεξιάς «Πατριώτες για την Ευρώπη» ή των «Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών», οι οποίοι, από την πλευρά τους, δεν ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν καμία αριστερή πρωτοβουλία.

Πώς θα μαζέψουν τα «κουκιά» για την πρόταση;

Οι υπογραφές που λείπουν θα πρέπει να προέλθουν από τους Σοσιαλιστές (S&D) και τους Δημοκρατικούς, το Renew Europe ή τους Πράσινους/EFA. Όλοι οι εκπρόσωποι αυτών των ομάδων υπογράμμισαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Παρασκευή ότι η συζήτηση πρότασης μομφής κάθε δύο μήνες δεν είναι το ιδανικό σενάριο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, είναι ευκολότερο να πειστούν μεμονωμένοι ευρωβουλευτές παρά ολόκληρες ομάδες, σύμφωνα με πηγές του Κοινοβουλίου που μίλησαν στο Euronews.

Πράγματι, ορισμένοι ευρωβουλευτές των Πρασίνων έχουν ήδη προσχωρήσει στην πρόταση μομφής. Η ιταλική αντιπροσωπεία των Πρασίνων, που αποτελείται από 4 ευρωβουλευτές, θα υπογράψει και θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης μομφής, ενώ προσπαθεί να πείσει και άλλα μέλη της ομάδας να την υποστηρίξουν, όπως δήλωσε ο βουλευτής Leoluca Orlando κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Άλλες πηγές από τους Πράσινους δήλωσαν στο Euronews ότι η πρόταση μομφής θα ληφθεί υπόψη, αλλά μόνο μετά την ομιλία της φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ την επόμενη Τετάρτη στο Κοινοβούλιο του Στρασβούργου, στην οποία θα περιγραφούν οι πολιτικές προτεραιότητες της Κομισιόν.

Οι «Πατριώτες» θα προσπαθήσουν σύντομα να ανατρέψουν τη φον ντερ Λάιεν

Στην άλλη πλευρά του ημικυκλίου, η ομάδα των Πατριωτών για την Ευρώπη (PfE) ετοιμάζει επίσης ένα παρόμοιο σχέδιο.

Η ακροδεξιά πολιτική δύναμη – που περιλαμβάνει τον Εθνικό Συναγερμό της Γαλλίας, το Fidesz της Ουγγαρίας και τη Λέγκα της Ιταλίας – σχεδιάζει μια νέα πρόταση μομφής ήδη πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, έχοντας ψηφίσει υπέρ αυτής που κατατέθηκε τον Ιούλιο.

Ο εκπρόσωπος του PfE, Alonso de Mendoza, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά σύμφωνα με εσωτερικές πηγές, η πρόταση μομφής θα μπορούσε να κατατεθεί πολύ σύντομα.

Πράγματι, οι «Πατριώτες» δεν χρειάζονται τη βοήθεια άλλων ομάδων για να υποβάλουν πρόταση μομφής. Εάν και τα 85 μέλη τους υπογράψουν την πρωτοβουλία, το όριο επιτυγχάνεται και η ψηφοφορία πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Δύσκολη η ανατροπή της – Ποια είναι η διαδικασία;

Σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν έχει ψηφιστεί πρόταση μομφής τους δύο προηγούμενους μήνες, οποιαδήποτε νέα πρόταση πρέπει να υποβληθεί από μεγαλύτερο αριθμό ευρωβουλευτών, ίσο με τουλάχιστον το ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού.

Αυτό σημαίνει ότι η Αριστερά και το PfE θα ανταγωνιστούν πιθανώς για να υποβάλουν πρώτοι την πρότασή τους. Ο πρώτος που θα την υποβάλει θα μπορεί να την θέσει σε ψηφοφορία ήδη τον Οκτώβριο: η πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μέτσολα, πρέπει να ανακοινώσει την πρόταση μομφής αμέσως μετά την παραλαβή της, και η συζήτηση όπως και η ψηφοφορία πρέπει να προγραμματιστούν στην ίδια σύνοδο της ολομέλειας.

Ενώ, όμως, η υποβολή πρότασης μομφής είναι σχετικά εύκολη, η ανατροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κοινοβουλευτική ψηφοφορία είναι πιο περίπλοκη. Η πρόταση μομφής εγκρίνεται μόνο με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων, που αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Την τελευταία φορά, μόνο 175 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, πολύ μακριά από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό.

Τα ακροδεξιά και αριστερά κόμματα μπορεί να μην συμπαθούν την Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για διαφορετικούς λόγους, αλλά πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να την απομακρύνουν από την εξουσία.