Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Ποιες πολιτικές ομάδες αναμένεται να υποστηρίξουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ψήφο εμπιστοσύνης
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 13:54

Ποιες πολιτικές ομάδες αναμένεται να υποστηρίξουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ψήφο εμπιστοσύνης

Με δύο προτάσεις μομφής είναι αντιμέτωπη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την ψηφοφορία να αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραμείνει πιθανώς στην εξουσία μετά τις δύο προτάσεις μομφής που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — η μία προτάθηκε από την ακροδεξιά ομάδα Patriots for Europe (PfE) και η άλλη από την Αριστερά. Ωστόσο, το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών θα μπορούσε να αποκαλύψει πόσο διαδεδομένη είναι η δυσαρέσκεια των ευρωβουλευτών απέναντι στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πόσο δύσκολο είναι να περάσει μία πρόταση μομφής

Η ανατροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένας στόχος εξαιρετικά δύσκολος να επιτευχθεί. Για να εγκριθεί μια πρόταση μομφής, η οποία θα ανάγκαζε την Επιτροπή να παραιτηθεί, απαιτούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ψήφων, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία όλων των ευρωβουλευτών.

Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 360 ψήφους — ένα όριο αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη μέρους της τρέχουσας «κεντρώας συμμαχίας», της συμμαχίας που αποτελείται από το European People’s Party (EPP), τους Socialists and Democrats (S&D) και το Renew Europe, που υποστηρίζει την Επιτροπή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euro News.

Το EPP αποτελείται από 188 ευρωβουλευτές, το S&D έχει 136 και το Renew έχει 75 έδρες.

Οι Σοσιαλιστές και οι Φιλελεύθεροι θα απορρίψουν επίσης τις προσπάθειες μομφής.

Το EPP, το κόμμα της φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζει πλήρως την Επιτροπή και, ως εκ τούτου, αναμένεται να ψηφίσει κατά των δύο προτάσεων μομφής.

Οι Σοσιαλιστές και οι Φιλελεύθεροι θα απορρίψουν επίσης τις προσπάθειες μομφής, παρά τις αναταραχές εντός της συμμαχίας λόγω της άτυπης συνεργασίας του EPP με την ακροδεξιά και της σημαντικής προσπάθειας της Επιτροπής να απλοποιήσει τη νομοθεσία.

«Δεν μπορούμε να αντέξουμε μια ‘μπλοκαρισμένη ΕΕ’», δήλωσε η πρόεδρος του S&D, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας για τις προτάσεις μομφής τη Δευτέρα.

Παρά το γεγονός ότι συμφώνησε με την Αριστερά στην κριτική της αδράνειας της Επιτροπής όσον αφορά τη Γάζα, η Γκαρθία Πέρεθ διεκδίκησε την αναγνώριση για το γεγονός ότι πίεσε την Επιτροπή να προτείνει τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ και τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών εποίκων και των υπουργών της ακροδεξιάς, καθώς και για την εφαρμογή ενός σχεδίου στέγασης και την υπεράσπιση των κλιματικών στόχων.

«Η Αριστερά αρνήθηκε να διαπραγματευτεί. Η απάντησή μας είναι σαφής: ο διάλογος, η διαπραγμάτευση και ο συμβιβασμός είναι εποικοδομητικοί για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών», δήλωσε.

Η πρόεδρος της Renew, Βαλερί Χάιερ, ήταν ακόμη πιο σαφής, χαρακτηρίζοντας τα κόμματα που πρότειναν τις προτάσεις μομφής ως «τρολ». «Οι εξτρεμιστές και οι λαϊκιστές είναι οι χειρότεροι εχθροί της Ευρώπης, μηχανικοί του χάους που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη από μέσα», δήλωσε η Χάιερ κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφερόμενη στην Αριστερά και στο PfE, και καθιστώντας σαφές ότι η ομάδα της δεν θα υποστηρίξει καμία από τις προτάσεις.

Ωστόσο, παραμένει να δούμε πόσοι ευρωβουλευτές από το S&D και το Renew θα αποστατήσουν από την κομματική γραμμή, ψηφίζοντας υπέρ μιας από τις προτάσεις ή επιλέγοντας να μην παραστούν στην ψηφοφορία.

Η δεύτερη επιλογή είναι πιο πιθανή, καθώς θεωρείται ευρέως ως τρόπος έκφρασης δυσαρέσκειας: μόνο 98 από τους 136 ευρωβουλευτές των Σοσιαλιστών ψήφισαν κατά της τελευταίας πρότασης μομφής τον Ιούλιο, ενώ ένας ψήφισε υπέρ και τρεις απείχαν.

Δυσαρέσκεια για την φον ντερ Λάιεν

Το 360 είναι ο αριθμός που πρέπει να προσέξουμε στις δύο ψηφοφορίες μη εμπιστοσύνης για έναν άλλο λόγο: αυτός ήταν ο συνολικός αριθμός των ευρωβουλευτών που υπερασπίστηκαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψηφίζοντας κατά της τελευταίας πρότασης μομφής.

Ήταν μια πολύ μικρή πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, το οποίο αποτελείται από 719 μέλη. Και ήταν λιγότερες από τις 370 ψήφους που δόθηκαν υπέρ της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2024 — οι οποίες, με τη σειρά τους, ήταν λιγότερες από τις 401 ψήφους που έλαβε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν εγκρίθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2024, τονίζει το Euro News.

Η περαιτέρω μείωση του ποσοστού αποδοχής της θα εξαρτηθεί κυρίως από δύο πολιτικές ομάδες: τους αριστερούς Greens/EFA και τους δεξιούς European Conservatives and Reformists (ECR).

Για διαφορετικούς λόγους, αυτές οι δύο ομάδες διχάστηκαν στην τελευταία ψηφοφορία εμπιστοσύνης. Μεταξύ των Συντηρητικών, οι Ρουμάνοι ευρωβουλευτές του υπερεθνικιστικού κόμματος AUR και οι Πολωνοί του κόμματος Law and Justice ή PiS είναι πολύ επικριτικοί απέναντι στην φον ντερ Λάιεν, ενώ οι Βέλγοι και οι Ιταλοί είναι περισσότερο υπέρ της πολιτικής της πορείας.

«Κάθε εθνική αντιπροσωπεία (εντός του ECR) θα είναι ελεύθερη να αποφασίσει πώς θα ψηφίσει ανάλογα με τους λόγους και τα συμφέροντα του λαού της», ανακοίνωσε ο συμπρόεδρος του ECR, Νίκολα Προκατσίνι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και φαίνεται ότι η ψηφοφορία θα χωρίσει ξανά την ομάδα.

Στα κόμματα των Greens, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί είναι γενικά πιο επικριτικοί απέναντι στην Επιτροπή — και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην τελευταία ψηφοφορία εμπιστοσύνης — ενώ οι Γερμανοί και οι ευρωβουλευτές από τις σκανδιναβικές χώρες είναι πιο επιφυλακτικοί.

Την τελευταία φορά, ψήφισαν κατά της πρότασης μομφής, ισχυριζόμενοι ότι δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν μια προσπάθεια που προέρχονταν από την ακροδεξιά. Αυτή τη φορά, πιθανότατα θα επαναλάβουν την κίνηση ακόμη και σε μια πρόταση της Αριστεράς, η οποία επιτίθεται στην επιτροπή της φον ντερ Λάιεν για τη συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ, την «αποτυχία» του να αντιμετωπίσει τις κλιματικές και κοινωνικές κρίσεις και την προσέγγισή του στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα — όλες θέσεις που γενικά μοιράζεται η ομάδα των Πρασίνων.

Αναδύεται ένας συμβολικός αγώνας μεταξύ των δύο ψηφοφοριών: ποια πρόταση θα συγκεντρώσει περισσότερη υποστήριξη — και λιγότερες αρνητικές ψήφους — σε μια πολύπλοκη δυναμική.

«Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, θέλουμε πραγματικά μια θεσμική κρίση; Τι ακριβώς λύνει το να μην έχουμε Επιτροπή αυτή τη στιγμή;», ρώτησε η συμπρόεδρος Τέρι Ράιντκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Καθώς οι ακραίες δυνάμεις προσπαθούν για άλλη μια φορά να ανατρέψουν την Επιτροπή, με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, αναδύεται ένας συμβολικός αγώνας μεταξύ των δύο ψηφοφοριών: ποια πρόταση θα συγκεντρώσει περισσότερη υποστήριξη — και λιγότερες αρνητικές ψήφους — σε μια πολύπλοκη δυναμική.

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

