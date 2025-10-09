Μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στον Πειραιά
Γιορτή του μπάσκετ με το τουρνουά 3x3 «Piraeus 3x3» στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο.
- Στα χέρια της αστυνομίας 54χρονος που ενοχλούσε επιβάτες σε λεωφορείο – Είχε μαζί του τσεκούρι
- Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής κατέληξε στον δρόμο - «Τίποτα σημαντικό» η απάντηση της εταιρείας
- Αλλάζει το σύστημα εξετάσεων στο λύκειο - Ποιοι θα δίνουν μόνο προφορικά
- Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στη Ναύπακτο - Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, το τουρνουά 3×3 “PIRAEUS 3×3”, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο Πειραιά, από τις 10:00 έως τις 21:00
Το τουρνουά φιλοδοξεί να μετατρέψει το Θεμιστόκλειο σε ένα ζωντανό κέντρο αθλητικής δράσης, όπου αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών θα απολαύσουν τον ρυθμό και την ενέργεια του street basket, του πιο δυναμικού και ανερχόμενου ολυμπιακού αθλήματος!
Δωρεάν συμμετοχή
Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής αθλητικής εμπειρίας, γεμάτη πάθος, διασκέδαση και… μπάσκετ!
Η εκδήλωση υλοποιείται με την υποστήριξη του Τμήματος Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, της ομάδας Piraeus TeamUp και της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Rescue Team Delta.
Το τουρνουά 3×3 “PIRAEUS 3×3” πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις και Δράσεις του Δήμου Πειραιά».
- Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
- Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
- Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
- Ψέματα, δολοπλοκίες και κρυφά κίνητρα – Μπορεί η ΑΙ να σκοτώσει;
- Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
- Deloitte: Οκτώ προβλέψεις για το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – Τι έδειξε έρευνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις