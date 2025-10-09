Μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στον Πειραιά

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, το τουρνουά 3×3 “PIRAEUS 3×3”, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο Πειραιά, από τις 10:00 έως τις 21:00

Το τουρνουά φιλοδοξεί να μετατρέψει το Θεμιστόκλειο σε ένα ζωντανό κέντρο αθλητικής δράσης, όπου αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών θα απολαύσουν τον ρυθμό και την ενέργεια του street basket, του πιο δυναμικού και ανερχόμενου ολυμπιακού αθλήματος!

Δωρεάν συμμετοχή

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής αθλητικής εμπειρίας, γεμάτη πάθος, διασκέδαση και… μπάσκετ!

Η εκδήλωση υλοποιείται με την υποστήριξη του Τμήματος Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, της ομάδας Piraeus TeamUp και της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Rescue Team Delta.

Το τουρνουά 3×3 “PIRAEUS 3×3” πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις και Δράσεις του Δήμου Πειραιά».